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澎湖污水下水道工程 雙湖園水資源中心4月試營運

中央社 / 澎湖縣11日電

被喻為「看不到的基礎建設」澎湖污水下水道工程，其中雙湖園與光榮廠2處污水處理場，分別將在4月和8月完工試營運，可望大幅減少對環境與海洋的污染。

縣府工務處表示，馬公污水下水道系統規劃有西衛、山水、雙湖、光榮和石泉等5處污水處理場，其中西衛、山水等2處污水處理廠已在運轉，雙湖園廠4月接水運轉，光榮廠則預計在8月完工，僅剩下石泉廠，將繼續向中央爭取經費興建。

澎湖縣長賴峰偉今天在視察雙湖園水資源中心時表示，提升污水處理率是縣府的「海洋活化12願景」之一，將持續向中央爭取建置水資源中心經費，減少海洋污染源，維護海洋永續。

工務處表示，雙湖園廠4月接水運轉，截流石泉、光華、興仁等社區污水，日處理680噸污水，採用MBR膜過濾污水技術，經淨化後抽至澎湖休憩園區天人湖作為澆灌用水。至於，第三漁港地區、中衛地區列第2、3期，將在今年展開。

污水 澎湖 水資源

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