高流「海音館」滿載壓力測試！高爾宣孫盛希開唱 15日午開放免費索票

高雄流行音樂中心今年即將啟用，3月27日將舉行室內場館「海音館」滿載壓力測試演出，這是海音館第一次開放觀眾入場的測試，預計有超過3000名以上歌迷進場。現場邀請最強嘻哈小天王高爾宣、金曲唱作小天后孫盛希、宇宙冒險天團宇宙人、台灣流行電音DJ Mykal a.k.a.林哲儀，以及康康康樂隊演出。3月15日中午12點起在iNDIEVOX系統開放免費線上索票，1人限索取1張。

高雄流行音樂中心串聯駁二以及亞洲新灣區周邊腹地，有可容納4500至6000人的室內表演廳「海音館」、容納8000至1萬人的戶外廣場，沿著「海豚步道」可至「珊瑚礁群」複合式商業空間，以及6棟獨立式展演空間的「鯨魚堤岸」，加上位於駁二大義的LIVE WAREHOUSE，打造台灣流行音樂場域全新樣貌。其中「海音館」使用台灣唯一完整系統建置的3D沉浸式音響，讓觀眾在高雄就能享受英國皇家亞伯特廳等級的聽覺饗宴。

高流中心表示，這次海音館滿載測試命名為「高流Play！」，Play意謂著播放也是玩樂，象徵觀眾⼀同按下播放鍵，連結民眾與高流，一起透過⾳樂玩出繽紛火花。當天除了觀測活動動線、硬體功能及場館服務等項目，特別展示海音館表演廳沉浸式音響對各種曲風的駕馭情形，要將各項內部技術測試持續調校至完善。

3月27日同時也是樂迷期盼已久的2021「大港開唱」，在高流的戶外廣場設有「女神龍」舞台，將是高流首度室內、戶外場域全開放的滿載測試。