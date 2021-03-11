海陸弟兄放下槍桿換鐮鋤 為屏東蔥農省下千萬採收工資

國軍在屏東恆春半島助收洋蔥行之有年，也是敦親睦鄰的最佳代言，儘管進入全募兵制，引發軍人當免費農工的負評，但在「軍愛民」傳統不能停的民意壓力下，陸戰隊昨天起展開為期40天、每天200人的助收任務；蔥農說，在農會導入機械化採收過度期，有阿兵哥助收超暖心，可為蔥農省下千萬工資，另在農村缺工和利潤低的狀況下下，恆春半島洋蔥面積年逐年下降，今年又較去年大減100公頃，憂心是產業式微的前兆。

屏東縣恆春半島包括恆春鎮和車城、枋山3鄉鎮，是國內洋蔥重要產區，產量占全國近半，產期從本月初起到5月種植，但栽植面積已由去年的550公頃降至450公頃；恆春鎮農會總幹事林順和說，除了農村缺工老問題，過去幾年不是因暖冬收成差，就是盛產量大價跌，蔥農選擇改種雜糧、領休耕補助，收入較穩定；最近因中部洋蔥還在出，恆春半島產區目前批發價大球15公斤裝170元，不如去年200元。

他說，洋蔥產業是勞力密集工作，在農村缺工下，雇工日薪已漲至1300元，為避免產業凋零和職業軍人助收「不務正業」的社會觀感，「一條龍」式的機械化勢在必行，在農委會和高雄農改協助輔導下導入機械化，陸續引進和進行根切機、掘取機、舉升機和莖葉切斷機測試，仍在修改調整的過度期，未來農會提供機械代工服務，估計節省近半人工成本，讓軍方慢慢退出。

海軍陸戰隊在恆春半島的洋蔥助收工作，在早期義務役兵源充足時期，每次投入600名，時間長達50天，在全募兵制實施前幾年，開始逐年調降助收兵力，104年減至225人，105年減至200人後，希望給蔥農採收自動化緩衝時間，但在地方要求優良傳統不能停的民意壓力下，至今沒有再下調人力，不過助收時間減為40天，軍方對外也強調，不會影響部隊的戰備和訓練。