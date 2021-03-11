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聽天籟美聲 嘎呼拉斯山中音樂節13日登場
走進偏鄉賞花泡湯搭配音樂饗宴，身心靈一次滿足。「第一屆嘎呼拉斯Kahuzas山中音樂節」13日下午在寶來國中大操場傳唱，集結六龜、寶來、桃源等10所中小學學生合唱團，邀請金獎歌手林生祥、王明哲、桑梅絹和胡德夫，輪番演出多元族群的經典民謠，邀請民眾共度美好的山林時光。
負責籌辦音樂節的尼布恩人文教育關懷協會，致力於偏鄉教育，音樂培養是其中一環。2009年八八風災後，時任六龜高中校長的江春仁邀請具聲樂背景的牙醫師陳俊志指導小朋友唱歌，希望藉音樂安定、撫慰災區孩子心靈，因而開啟偏鄉音樂之路。
陳俊志從「陳醫師」變成「陳老師」，號召一群樂手好朋友助陣，當地學校的歷屆校長、老師們和畢業生力挺，加上陳啟川先生文教基金會支持，寶來國中合唱團在2018世界合唱大賽伴奏民謠組摘金，先後前往英國、日本展開文化交流，透過音樂讓世界認識台灣，獲得國際肯定。
11年來，陳俊志等人在高雄的六龜、寶來、桃源等地，持續指導學生唱歌，陳俊志表示，希望透過「第一屆嘎呼拉斯Kahuzas山中音樂節」與更多人分享音樂的力量，欣賞演出之餘，也能享受寶來溫泉，品嘗農特產，擁抱山林景致。
13日下午演出團體包括新威國小、龍興國小、新發國小、荖濃國小、建山國小、寶來國小、田寮國中、圓富國中、寶來國中、六龜高中等10所學校，還有畢業生組成的尼布恩合唱團、六龜區教師合唱團，搭配林生祥、王明哲、桑梅絹和胡德夫，分別演唱客家童謠、閩南語歌、原住民傳古謠等經典曲目。
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