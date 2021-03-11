高雄新創月嫂到宅服務 陳其邁盼拚全市生育率

高雄新創「月嫂到宅」服務，讓媽媽們不用奔波月子中心，市長陳其邁今天前往了解表示，月嫂到宅服務第一胎提供80小時、第二胎160小時、第三胎240小時服務，盼增加全市生育率。

陳其邁上午前往苓雅區建民路探訪申請「月嫂服務」的產婦蔡宜穎和月嫂，並致贈花束玩具，開心抱小孩，還親自體驗月嫂煮月子餐，讓產婦獲得身心調養與照顧。

他表示，「坐月子到宅月嫂」是高雄新創作法，從前市長陳菊就開始辦，一方面讓婦女有二次就業機會，也提供產婦貼心服務。高雄好「孕」坐月子到宅服務，第一胎提供大概2萬元等值的80小時服務，第二胎大概4萬、160小時，第三胎大概6萬、240小時的坐月子到宅服務。

陳其邁說，年輕媽媽要生小孩其實需考量很多因素，市府增加公托比例和教保服務，幫媽媽減輕負擔。高市目前包括公托跟托育家園，明年目標可達到51家；公共化教保服務今年底也能達到40%，盼營造從生育到學齡前優良環境，讓全市媽媽有信心多生幾個。

另外，要不要生也牽涉整體經濟基礎，陳其邁也提到市府透過打造橋頭科技園區、亞洲新灣區、促進傳統數位轉型，以及利用青年創業基金協助青年就業創業，進而增加市民就業機會和收入，增加生育意願。

社會局說明，要成為到宅月嫂前，服務員必須先到月子中心平台接受240小時專業訓練，是非常專業的月嫂的服務。擁有保母證照的月嫂蘇靜雯迄今已服務超過40名產婦，自己也有3名子女的她認為「把每個產婦都當自己家人」，甚至已經做出口碑。