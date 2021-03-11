快訊

2895票贊成、1票棄權 陸人大通過香港選制修改決定

獨／誠創科技驚爆炒股 元大創辦人馬志玲三弟遭約談

高雄新創月嫂到宅服務 陳其邁盼拚全市生育率

中央社 / 高雄11日電

高雄新創「月嫂到宅」服務，讓媽媽們不用奔波月子中心，市長陳其邁今天前往了解表示，月嫂到宅服務第一胎提供80小時、第二胎160小時、第三胎240小時服務，盼增加全市生育率。

陳其邁上午前往苓雅區建民路探訪申請「月嫂服務」的產婦蔡宜穎和月嫂，並致贈花束玩具，開心抱小孩，還親自體驗月嫂煮月子餐，讓產婦獲得身心調養與照顧。

他表示，「坐月子到宅月嫂」是高雄新創作法，從前市長陳菊就開始辦，一方面讓婦女有二次就業機會，也提供產婦貼心服務。高雄好「孕」坐月子到宅服務，第一胎提供大概2萬元等值的80小時服務，第二胎大概4萬、160小時，第三胎大概6萬、240小時的坐月子到宅服務。

陳其邁說，年輕媽媽要生小孩其實需考量很多因素，市府增加公托比例和教保服務，幫媽媽減輕負擔。高市目前包括公托跟托育家園，明年目標可達到51家；公共化教保服務今年底也能達到40%，盼營造從生育到學齡前優良環境，讓全市媽媽有信心多生幾個。

另外，要不要生也牽涉整體經濟基礎，陳其邁也提到市府透過打造橋頭科技園區、亞洲新灣區、促進傳統數位轉型，以及利用青年創業基金協助青年就業創業，進而增加市民就業機會和收入，增加生育意願。

社會局說明，要成為到宅月嫂前，服務員必須先到月子中心平台接受240小時專業訓練，是非常專業的月嫂的服務。擁有保母證照的月嫂蘇靜雯迄今已服務超過40名產婦，自己也有3名子女的她認為「把每個產婦都當自己家人」，甚至已經做出口碑。

陳其邁 坐月子

延伸閱讀

傳福原愛嫁港都不適應 陳其邁：高雄較像日本城市

韓國瑜喊有權力者解決鳳梨問題 陳其邁：我們即時關心

高雄連續5天肅槍 陳其邁要以重賞或破格鼓勵有表現員警

福原愛問題因高雄像鄉下？ 陳其邁：很多日人喜歡高雄

相關新聞

跨界合作！高市圖攜手漢來美食推「台菜之美」主題書展

高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作，即日起至6月10日在市圖總館3樓大廳舉辦「高雄一百 台菜之美」主題書展，網羅...

屏東鳳梨銷韓國 潘孟安：拓展加拿大、澳洲與中東市場

屏東縣縣鳳梨是全台最早生產，受到大陸禁銷台灣鳳梨影響，屏東縣府拓展外銷布局，建構預購平台，屏東縣長潘孟安說，今天屏東鳳梨...

影／鳳梨進入產季高峰 潘孟安：不要搶採收、分流預購

受到大陸禁銷鳳梨受阻影響，鳳梨產業受衝擊，屏東縣鳳梨是全台最早生產，3月下旬將進入產季高峰，屏東縣府拓展外銷市場，今天在...

高雄傳承180年東華皮影戲團 首度踏進飯店展演

高雄東華皮影戲團是台灣現存歷史最久的皮影戲團，至今傳承6代近180年，仍持續突破創新，今年更首度應飯店邀請進駐展演。

食補中藥村綬草遭濫採瀕危 九鵬社區護草化為觀光財

每年4、5月是俗稱「清明草」的綬草開花季節，因是食補中藥材且價格不錯，在採藥人大量採摘下，成為瀕危野生植物；屏東縣滿州鄉...

韓國瑜喊有權力者解決鳳梨問題 陳其邁：我們即時關心

中國大陸禁止台灣鳳梨進口，高雄市前市長韓國瑜走訪高雄大樹鳳梨農，並呼籲「有權力的人出來解決鳳梨產銷問題」。高雄市長陳其邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。