快訊

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石 有46億年歷史

避免「情輕法重」 行政院會通過：種大麻非販毒可只關1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翹腳坐分隔島拍照挨批 高雄女大生出面道歉：反思檢討

聯合報 / 記者徐如宜王昭月邱奕能／高雄即時報導

高雄某大學3名女大生為繳交作業，冒險跑到車水馬龍的馬路上，坐在分隔島拍照行為被網友Po網，引來網友譴責「好欠罵」、「在拍遺照吧，拍完剛好派上用場」，事後這3名女大生也出面道歉，解釋是因拍作業才貿然行動，她們會好好反思與道歉。

有自稱是這3名女大生的網友Po文說，當天早上有攝影課，老師教的是有關「速度」的攝影技巧，作業主題是「動與靜」。聽完這主題當下，她們就想到要用車劉翰人物的動靜對比，於是就想到學校門口馬路取景。

女大生也說，她們是抱著想「做好作業」的想法，並非如標題所說的「網美照」。當天下課時間是早上，校門口車流量算很少，她們也想要盡速解決作業，並且有在過馬路與拍攝的過程注意安全，但後來因相機的記憶卡爆滿，才先行返回學校拿新的記憶卡，再回來完成作業。

女大生說，3人事後已有好好反省檢討並且反思，貿然就決定在馬路上取景做作業，是思考不周，太衝動行事，她們也沒有推託到作業、老師的意思，只是針對事情反思並道歉，不要再犯下同樣的錯誤。

前天下午2點多時，有網友在Dcard上Po文，還貼出數張照片說，有2個女生跑到分隔島坐下，路旁還有一個女生拿攝影機拍照，對向機車過來時，差點撞上女大生。

高雄某大學3名女大生為繳交作業，冒險跑到車水馬龍的馬路上，坐在分隔島拍照行為被網友Po網，引來網友譴責，事後這3名女大生同樣Po網道歉。記者邱奕能／翻攝
高雄某大學3名女大生為繳交作業，冒險跑到車水馬龍的馬路上，坐在分隔島拍照行為被網友Po網，引來網友譴責，事後這3名女大生同樣Po網道歉。記者邱奕能／翻攝
高雄某大學3名女大生為繳交作業，冒險跑到車水馬龍的馬路上，坐在分隔島拍照行為被網友Po網，引來網友譴責，事後這3名女大生同樣Po網道歉。記者邱奕能／翻攝
高雄某大學3名女大生為繳交作業，冒險跑到車水馬龍的馬路上，坐在分隔島拍照行為被網友Po網，引來網友譴責，事後這3名女大生同樣Po網道歉。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

傳福原愛嫁港都不適應 陳其邁：高雄較像日本城市

女大生晚回家「開不了門」 真相曝光網勸搬家憂「下次捅三刀」

高雄女大生坐分隔島拍照遭網批 校方解釋：為拍作業

福原愛問題因高雄像鄉下？ 陳其邁：很多日人喜歡高雄

相關新聞

影／前空姐疑縱火 燒傷丈夫：下跪道歉時妻子潑油點火

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。楊男全身有80%二度灼傷，從9樓住處跑到1樓呼救...

老翁竟在松山機場跑道大搖大擺騎單車 被逮稱「不小心的」

65歲汪姓老翁前天早上騎腳踏車闖入松山機場跑道，騎了500公尺遭人發現攔截，航警局台北分局指出，汪翁違反航空法，將面臨5...

前空姐疑縱火燒傷丈夫兩人均發命危 鄰居：夫妻常爭吵

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。楊男全身有80%二度灼傷，從9樓住處跑到1樓呼救...

高雄女大生坐分隔島拍照遭網批 校方解釋：為拍作業

高雄某大學2名女大生因要拍照繳交文創課作業，竟突然跑到車水馬龍的馬路，坐在分隔島上讓同學取景拍照，事後危險行為被網友Po...

翹腳坐分隔島拍照挨批 高雄女大生出面道歉：反思檢討

高雄某大學3名女大生為繳交作業，冒險跑到車水馬龍的馬路上，坐在分隔島拍照行為被網友Po網，引來網友譴責「好欠罵」、「在拍...

前空姐涉縱火燒夫 醫：夫已插管大面積燒傷、預後風險大

台中市豐原區清晨6時許發生前空姐疑似提油縱火燒夫案，替丈夫急救的台中榮總醫師鐘國禎指出，患者到院時呼吸道有灼、燙傷，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。