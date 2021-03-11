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翹腳坐分隔島拍照挨批 高雄女大生出面道歉：反思檢討
高雄某大學3名女大生為繳交作業，冒險跑到車水馬龍的馬路上，坐在分隔島拍照行為被網友Po網，引來網友譴責「好欠罵」、「在拍遺照吧，拍完剛好派上用場」，事後這3名女大生也出面道歉，解釋是因拍作業才貿然行動，她們會好好反思與道歉。
有自稱是這3名女大生的網友Po文說，當天早上有攝影課，老師教的是有關「速度」的攝影技巧，作業主題是「動與靜」。聽完這主題當下，她們就想到要用車劉翰人物的動靜對比，於是就想到學校門口馬路取景。
女大生也說，她們是抱著想「做好作業」的想法，並非如標題所說的「網美照」。當天下課時間是早上，校門口車流量算很少，她們也想要盡速解決作業，並且有在過馬路與拍攝的過程注意安全，但後來因相機的記憶卡爆滿，才先行返回學校拿新的記憶卡，再回來完成作業。
女大生說，3人事後已有好好反省檢討並且反思，貿然就決定在馬路上取景做作業，是思考不周，太衝動行事，她們也沒有推託到作業、老師的意思，只是針對事情反思並道歉，不要再犯下同樣的錯誤。
前天下午2點多時，有網友在Dcard上Po文，還貼出數張照片說，有2個女生跑到分隔島坐下，路旁還有一個女生拿攝影機拍照，對向機車過來時，差點撞上女大生。
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