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跨界合作！高市圖攜手漢來美食推「台菜之美」主題書展

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
漢來美食公司行銷企劃部副總經理（左）與高市圖館長林奕成（右），邀民眾參加「高雄一百・台菜之美」主題書展。記者徐如宜／攝影
漢來美食公司行銷企劃部副總經理（左）與高市圖館長林奕成（右），邀民眾參加「高雄一百・台菜之美」主題書展。記者徐如宜／攝影

高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作，即日起至6月10日在市圖總館3樓大廳舉辦「高雄一百 台菜之美」主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍，邀請讀者細細品味文字、好好閱讀味道。

「高雄一百・台菜之美」主題書展，以「品好書、讀好味」6個字串聯雙方優勢內涵。8大類台菜相關書籍，例如聯經出版「台灣菜的文化史」，從歷史與文化面相，梳理台菜發展；還有給一般人的台菜食譜類區，推薦「總鋪師辦桌」、「國廚阿忠師的66路台菜佳餚」；關於台灣的常民小吃類區，有遠流「島嶼的餐桌：36種台灣滋味的追尋」、出色文化「一碗肉臊飯：台灣小吃裡的肉臊學問與時代記憶」等。

漢來美食公司行銷企劃部副總經理吳若寧表示，飲食除了飽腹之外，還有延續文化發展的內涵，漢來希望透過企業力量回饋社會。品一道菜跟讀一本書，都需要用心地細嚼慢嚥才能參透箇中滋味，因此換位思考，一本好書需要細細品嘗，一道好味也應該慢慢讀取。

高市圖代理館長林奕成表示，今年剛好是高雄改制更名一百年，從海港城市、工業都市到發展AIoT5G，百年內就轉型了好幾番。從歷史脈絡追尋高雄各區里鄉鎮飽藏美味及手路菜，像內門總舖師辦桌文化就令人想到就口頰生津，紅蟳米糕、佛跳牆、魚翅羹等功夫菜，不論是搭棚辦桌、飯店餐廳的喜慶婚宴、尾牙宴、謝師宴等，都是盤底朝天的美味。

漢來美食搭配主題書展期間，4月9日至18日在福園台菜海鮮餐廳推出美食節台菜系列，推出10道經典手路菜，有生炒魷魚海鮮羹、五香巧手龍虎斑、芋頭鴨盒佐肋排、紅麴虱目魚鍋燒飯等，採用在地食材如石斑魚、虱目魚、田寮放山雞、白蝦等，主廚用心將每道菜色融合台菜傳統精髓與時下養生概念。

漢來美食4月9日至18日在福園台菜海鮮餐廳推出美食節台菜系列，推出10道經典手路菜。記者徐如宜／攝影
漢來美食4月9日至18日在福園台菜海鮮餐廳推出美食節台菜系列，推出10道經典手路菜。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百 台菜之美」主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百 台菜之美」主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百 台菜之美」主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百 台菜之美」主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百・台菜之美」主題書展，以「品好書、讀好味」6個字串聯雙方優勢內涵。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百・台菜之美」主題書展，以「品好書、讀好味」6個字串聯雙方優勢內涵。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百 台菜之美」主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百 台菜之美」主題書展，網羅8大類、70種書目、500冊台菜相關書籍。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百・台菜之美」主題書展，以「品好書、讀好味」6個字串聯雙方優勢內涵。記者徐如宜／攝影
高雄五星級漢來美食與高雄市立圖書館總館合作「高雄一百・台菜之美」主題書展，以「品好書、讀好味」6個字串聯雙方優勢內涵。記者徐如宜／攝影

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