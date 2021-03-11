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屏東鳳梨銷韓國 潘孟安：拓展加拿大、澳洲與中東市場

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東鳳梨銷韓國首櫃，進軍韓國當地超市通路，現階噸屏東鳳梨外銷近4千公噸。記者劉星君／攝影
屏東鳳梨銷韓國首櫃，進軍韓國當地超市通路，現階噸屏東鳳梨外銷近4千公噸。記者劉星君／攝影

屏東縣鳳梨是全台最早生產，受到大陸禁銷台灣鳳梨影響，屏東縣府拓展外銷布局，建構預購平台，屏東縣長潘孟安說，今天屏東鳳梨銷韓國首櫃，將到韓國當地超市通路。另外也同時接到日本網購公司下了兩卡40呎貨櫃，有50噸，外銷持續增加，做到產地分流，現階噸屏東鳳梨外銷近4千公噸。

潘孟安說，除今天外銷韓國外，之後鳳梨銷加拿大、澳洲。下周3月14日有一批蓮霧空運到加拿大，會搭配少量鳳梨一起空運加拿大。澳洲已談妥，會從高雄直航到墨爾本，航期12天。

潘孟安說，經過兩年多跟澳洲政府談判，符合澳洲規格，去冠、加工處理等都找好，航班確定後，將可外銷到澳洲新興市廠；也開拓中東市場，請農政單位，協調貨櫃到杜拜，但因為船班不定期，疫情影響，供需端緊張，面臨搶貨櫃大戰，需要40呎貨櫃，只能來20呎，大家一起共同解決問題。

（株）扶林交易韓國駐台灣代表沈銀河說，韓國鳳梨大多是從菲律賓進口比較酸，台灣的鳳梨較甜，台灣鳳梨改變韓國人對鳳梨很酸的印象。

屏東縣長潘孟安（右三）說，今屏東鳳梨銷韓國首櫃，進軍韓國當地超市通路，現階噸屏東鳳梨外銷近4千公噸。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（右三）說，今屏東鳳梨銷韓國首櫃，進軍韓國當地超市通路，現階噸屏東鳳梨外銷近4千公噸。記者劉星君／攝影

鳳梨 屏東縣

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