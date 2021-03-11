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影／鳳梨進入產季高峰 潘孟安：不要搶採收、分流預購

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
面對鳳梨外銷出現亂象，屏東縣長潘孟安再次呼籲，請農民不要恐慌，不要搶採收，市場消費端不要搶購，分流分購讓市場穩定。記者劉星君／攝影
面對鳳梨外銷出現亂象，屏東縣長潘孟安再次呼籲，請農民不要恐慌，不要搶採收，市場消費端不要搶購，分流分購讓市場穩定。記者劉星君／攝影

受到大陸禁銷鳳梨受阻影響，鳳梨產業受衝擊，屏東縣鳳梨是全台最早生產，3月下旬將進入產季高峰，屏東縣府拓展外銷市場，今天在萬巒鄉藍天農業生產合作社舉行屏東鳳梨外銷韓國封櫃儀式。面對鳳梨外銷出現亂象，潘孟安再呼籲，請農民不要恐慌，不要搶採收，市場消費端不要搶購，分流分購讓市場穩定。

潘孟安說，他昨晚間召集縣內集貨場、合作社開會，強調維持高品質、均價，請農友不要恐慌，不要互相競價、削價，讓農民得到合理單價，不要因此搶收，造成市場紊亂、不穩定，反而害了產業。

「請農民不要搶收、市場不要搶購」潘孟安說，避免市場紊亂，張飛打岳飛，要求供應商維持品質、均價，分級包裝，品質優良才有市場競爭力。

潘孟安說，把品質做好，均價有保樓地板，沒有天花板，樓地板保障收入，天花板跟著物價波動與市場需求讓大家放心，消費者吃得安心。

潘孟安說，從地方政府到農政單位，內銷加大加量外，農糧署扛起加工。外銷分流，中央地方，各個貿易商產銷合作社一起合作，把量擴充，原本台灣有四萬噸鳳梨到大陸市場，屏東占三萬噸，分流到其他國家，擴大內需市場。

潘孟安說，讓鳳梨產業深耕，危機轉型，作為未來明年新契機。在訂購平台分流、預購，盛產期再加購，也不排擠其他當季水果。

屏東鳳梨今外銷韓國，今在屏東縣萬巒鄉藍天合作社舉行封櫃儀式。記者劉星君／攝影
屏東鳳梨今外銷韓國，今在屏東縣萬巒鄉藍天合作社舉行封櫃儀式。記者劉星君／攝影

鳳梨 潘孟安 屏東縣

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