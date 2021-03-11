傳福原愛嫁港都不適應 陳其邁：高雄較像日本城市

日媒報導台日桌球界夫妻江宏傑與福原愛陷婚變，傳因福原愛認為住高雄有文化隔閡。市長陳其邁今天回應，高雄有很多日式建築，也有會說日語的高雄人，其實還是比較像日本城市。

媒體報導福原愛一家人當初移居台南，後遷移到高雄，對於一直在東京或台北大都會活動的人，就像到了「鄉下」生活，陌生的地方和環境加重她的生活壓力，加速想離婚念頭。而高雄很多說台語的人，傳也造成福原愛文化隔閡。

陳其邁上午前往苓雅區建民路探訪市民韓琮竣、蔡宜穎申請「坐月子到宅服務」，會前接受媒體聯訪表示，高雄有很多老一輩人會講日語，也有很多日式建築，但對他們夫妻的事不多評論。

陳其邁指出，認識很多說台語的日本人，很多老一輩高雄人也會講日語。他說，高雄有日僑學校，也有逍遙園，甚至保留很多如哈瑪星園區的日式建築，進而讓很多日本人想定居高雄。

他表示，每個城市都有不同的發展歷史紋理，高雄還保留很多日治時期的地名，像哈瑪星就是Hamasen當時的濱線。高雄還是比較像日本的城市，也有很多日本的姊妹市，歡迎大家多到高雄走走。

另外，針對前市長韓國瑜前往高雄大樹，還呼籲說有權力的人解決鳳梨產銷問題，陳其邁則回應，中國以非貿易常規阻擋台灣鳳梨進口，其實沒吃到台灣鳳梨是中國的損失，市府、貿易商前幾天才協助農民將鳳梨擴展到澳洲市場，高雄農產品這月也會到新加坡促銷，「雞蛋不要放在同個籃子」，分散多元國際市場才是對農民的最大幫助。