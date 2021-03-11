聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄傳承180年東華皮影戲團 首度踏進飯店展演
高雄東華皮影戲團是台灣現存歷史最久的皮影戲團，至今傳承6代近180年，仍持續突破創新，今年更首度應飯店邀請進駐展演。
東華皮影戲團早年叫「德興班」，從清潮嘉慶、道光年間傳承至今約180年，日治時代曾演出日語版「西遊記」、「日本桃太郎」等劇碼，1947年改名為東華皮影戲團，現任團長是65歲的張榑國。
張榑國說，目前全台皮影戲團僅剩3團，東華皮影戲團傳至他父親時，把傳統影偶改為60公分高，也加入色彩，並融入飛機、戰車及空襲的時事劇情，劇團日前在高市文化中心展演，竟吸引許多文青風的年輕人觀賞，也曾應邀到國際郵輪表演。
這次東華劇團經高雄市歷史博物館居中媒合，即起至6月30日將進駐翰品酒店1樓推出「光影不滅─台灣百年傳統技藝皮影戲展」，展示皮影戲的歷史淵源、戲偶製作過程、藝師演出所用的梆子、鈸、皮鼓等樂器等。4月4日還有1場「皮影戲偶DIY親子體驗」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言