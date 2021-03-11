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高雄傳承180年東華皮影戲團 首度踏進飯店展演

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄東華皮影戲團現任團長為65歲的張榑國。記者王昭月／攝影
高雄東華皮影戲團現任團長為65歲的張榑國。記者王昭月／攝影

高雄東華皮影戲團是台灣現存歷史最久的皮影戲團，至今傳承6代近180年，仍持續突破創新，今年更首度應飯店邀請進駐展演。

東華皮影戲團早年叫「德興班」，從清潮嘉慶、道光年間傳承至今約180年，日治時代曾演出日語版「西遊記」、「日本桃太郎」等劇碼，1947年改名為東華皮影戲團，現任團長是65歲的張榑國。

張榑國說，目前全台皮影戲團僅剩3團，東華皮影戲團傳至他父親時，把傳統影偶改為60公分高，也加入色彩，並融入飛機、戰車及空襲的時事劇情，劇團日前在高市文化中心展演，竟吸引許多文青風的年輕人觀賞，也曾應邀到國際郵輪表演。

這次東華劇團經高雄市歷史博物館居中媒合，即起至6月30日將進駐翰品酒店1樓推出「光影不滅─台灣百年傳統技藝皮影戲展」，展示皮影戲的歷史淵源、戲偶製作過程、藝師演出所用的梆子、鈸、皮鼓等樂器等。4月4日還有1場「皮影戲偶DIY親子體驗」。

在高雄歷史博物館居中牽線下，傳承百年的東華皮影戲團首度進駐飯店展演，讓皮影戲更打開接觸管道。記者王昭月／攝影
在高雄歷史博物館居中牽線下，傳承百年的東華皮影戲團首度進駐飯店展演，讓皮影戲更打開接觸管道。記者王昭月／攝影
傳承180年的高雄東華皮影戲團，今年首度應邀進駐飯店展演。記者王昭月／攝影
傳承180年的高雄東華皮影戲團，今年首度應邀進駐飯店展演。記者王昭月／攝影

酒店 空襲 郵輪

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