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食補中藥村綬草遭濫採瀕危 九鵬社區護草化為觀光財
每年4、5月是俗稱「清明草」的綬草開花季節，因是食補中藥材且價格不錯，在採藥人大量採摘下，成為瀕危野生植物；屏東縣滿州鄉九鵬村鼻頭草原位於墾丁國家公園南仁山生態保護區，遊客進入需預約登記，受當地人保護的野生授草最近陸續開花，淡雅小花在草叢間綻放如盤龍或柱狀長串，成為九鵬社區生態旅遊春季亮點，因不易被發現，社區也提醒遊客小心莫踩踏。
九棚村長劉怡邑說，根據台灣植物藥材誌記載，綬草具強筋骨、祛風濕和抗癌功效，可利用部位為帶根的全草，通常拿來泡米酒或熬雞湯，作為食補用途，加上當地有另種中藥材雞腳赤，吸引採藥人帶工具來採摘；社區4年前推動社區生態旅遊後，搭配南仁山生態保護區的遊客總量管制和國家公園法罰責，社區也定期巡查和監測，讓瀕危且珍貴的授草受到保護。
她說，綬草是種迷你型的野生地生蘭，花朵旋轉著生於花軸，花冠呈白色至粉紅色，招牌的螺旋花序，有龍抱柱、紅龍盤柱、一線香等別名，肉質根貌似人蔘，又名盤龍參、青龍纏柱或柱，株高約15至45公分，花期長達月餘，綬草的花序如綬帶一般，因花期在4月初清明節前後，又稱「清明草」。
她說，社區漸漸了解授草是可為地方帶進觀光財的資源，都是監測和巡查的志工；因它的形體迷你，沒開花時不易發現，會提醒到鼻頭草原賞景的遊客要小心。
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