韓國瑜喊有權力者解決鳳梨問題 陳其邁：我們即時關心

中國大陸禁止台灣鳳梨進口，高雄市前市長韓國瑜走訪高雄大樹鳳梨農，並呼籲「有權力的人出來解決鳳梨產銷問題」。高雄市長陳其邁今天強調，不管中央政府或地方政府，都是「即時」關心農民，也在分散多元國際市場。

陳其邁表示，因為即時關心農民，所以今天台北的拍賣價格，鳳梨大概是每公斤30元、35元以上，比過去的價格來的好，政府也投入了10億來調節整個鳳梨產銷、開拓多元的鳳梨銷售市場。

他表示，中國大陸用這種非經濟因素、這種非貿易常規不讓台灣鳳梨出口，中國大陸人民沒有吃到台灣的鳳梨，是中國大陸的損失。