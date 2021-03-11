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福原愛問題因高雄像鄉下？ 陳其邁：很多日人喜歡高雄

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
日本前桌球國手福原愛與先生江宏傑婚姻出現一些問題，有日媒扯與高雄像鄉下有關，高雄市長陳其邁強調，很多日本人喜歡高雄。記者楊濡嘉／攝影
日本前桌球國手福原愛與先生江宏傑婚姻出現一些問題，有日媒扯與高雄像鄉下有關，高雄市長陳其邁強調，很多日本人喜歡高雄。記者楊濡嘉／攝影

日本前桌球國手福原愛與先生江宏傑婚姻出現一些問題，有日本媒體分析可能是他們住到高雄後，像突然到了鄉下生活一樣，又高雄人很多講閩南語，加重福原愛的生活壓力。高雄市長陳其邁表示，每個城市有每個城市的風格，據他了解，住在高雄、喜歡高雄的日本人很多，高雄許多建築保留日本時期的風貌，還有日僑小學，台灣的城市中，高雄還比較像日本一些城市。

陳其邁今天被問到日媒對福原愛婚姻相關分析中提到高雄像鄉下之事時說，高雄的日本人很多，也都喜歡高雄，因為高雄跟日本九州的城市很像，也有許多日本公司在高雄投資的金額很大，在高雄就業的日本人也不少，台日關係友 好，台灣城市中，高雄比較像日本的城市。

「我不會哭哭啦！」陳其邁表示，高雄有日僑學校，有像逍遙園、哈瑪星這樣保留日式風格的建築和地名，駁二倉庫也可見日式建築風貌，他認識的日本人中，不少人閩南語說得比國語好，高雄很多老年人會說日語；對於日本人，高雄人有很多的了解，也很熱情，多到高雄走走，就會知道高雄城市的特色。

對於福原愛與江宏傑的婚姻問題，陳其邁強調那是夫妻間的事，他不做評論。

日本 陳其邁 日式建築

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