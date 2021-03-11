高雄金馬賓館市民日半價 加碼每月百名學生免費參觀

金馬賓館當代美術館現正展出「於 默默－林鴻文創作個展」等多檔展覽，為鼓勵市民親近藝文，即日起至5月30日，每周三市民日憑身分證確認為高雄市民，即享門票半價優惠，每月開放100名持有效學生證訪客，可預約免費入館參觀。

金馬賓館表示，館內正展出多檔精采展覽，包括「於 默默－林鴻文創作個展」、「狂・禪－邵永添、邵雅曼雙個展」、「賴志盛：繞梁」、「平賀茉莉－花容藝術與能劇的協和特展」，及「詹姆斯・特瑞爾－科林斯運河」、「伍韶勁、張慧婷－過渡」等現地創作。

藝術家林鴻文讚賞金馬賓館展覽空間相當優質，他說，「藝術家看到自己作品能被好好地展出，就覺得心滿意足了」，林鴻文雕塑作品和金馬賓館後山的羅望子樹林相互呼應，呈現和諧氛圍，林鴻文以「舒服」二字，傳達對觀展體驗的感受。