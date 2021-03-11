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3月13日前西半部空品恐轉差 台中啟動空汙應變
根據環保署空氣品質預報，今、明兩日東北季風減弱，西半部擴散條件轉差，易有霧影響能見度，中部空品恐達「橘警」以上等級，雲嘉南及高屏地區恐達「紅警」等級。這兩天一早，中部清晨天色都霧濛濛。
台中市環保局已啟動應變措施，包括提前通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地及清潔隊加強道路洗掃街作業等，將持續監控空品狀況，提醒市民做好防護措施。
環保局表示，明日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區水平及垂直擴散條件轉差，易累積汙染物且將有霧影響能見度。
環保局說，3月12日上午環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，且北部外海易有渦流產生，擴散條件不佳，易累積污染物，待午後東北季風增強，空品狀況將逐漸舒緩。
環保局說，時序進入春季，天氣變化快速，提醒市民隨時留意最新空氣品質資訊。欲掌握空品即時狀況，可至台中市環保局空氣品質監測網：http://bit.ly/1PYK6fP)、台中市空氣品質預報網：http://eqec.epb.taichung.gov.tw/EQEC/EQEC_aqiPicture.aspx查詢。
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