高雄五星級飯店再添一家 承億酒店年底試營運

承億文旅集團進軍高雄，在高雄市總圖BOT案中，以五星級飯店規格打造全新高端品牌「承億酒店」，今年底試營運。承億文旅集團董事長戴俊郎透露，除日月潭、高雄投資計畫，2022年在台東池上、嘉義仁義潭也會拓點，無畏疫情低氣壓，以差異化經營深化品牌價值，融入每座城市脈動，就有殺出重圍實力。

亞洲新灣區是高雄近年發展熱區，公部門投入不少建設資源，包含高雄展覽館、旅運中心、海洋流行音樂中心、市立圖書館總館等，都是亞灣區指標建物。

高雄市立圖書館總館共構會展文創會館也是亮點，結合藝文展演、住宿、會議、餐飲等，希望為市民、旅人開啟閱讀城市另一扇窗。該會館由台灣人壽投資約台幣40億元，興建地上27樓、地下6樓，打造沒有室內梁柱遮蔽視覺的60公尺大跨距建築，二條空中走廊作為連通橋，串連總圖與會館，還有50公尺懸挑透明無邊際游泳池，別具巧思。

承億文旅集團經營樓層自高雄總圖會館9樓至頂樓，約1萬4000坪，50公尺高空透明無邊際泳池是一大賣點，也能在高樓層欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日，規畫234間客房、5間主題餐廳、高空健身房、戶外景觀酒吧。

搶攻南台灣餐飲宴會市場商機，9至11樓打造不同規格宴會包廂，挑高約8米宴會廳，全樓層兩側透明玻璃可將高雄港都市景盡收眼底，全場無梁遮蔽的視覺設計，視野更通透。