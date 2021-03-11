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高雄草地音樂會復辦！高畫質巨型螢幕交響樂團現場演奏

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄春天藝術節草地音樂會4月3、4日演出《馴龍高手1》。圖／高雄市文化局提供
高雄春天藝術節草地音樂會4月3、4日演出《馴龍高手1》。圖／高雄市文化局提供

高雄春天藝術節最受闔家歡迎的「草地音樂會」將復辦！全版電影透過高畫質巨型螢幕呈現，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演奏，4月3、4日演出《馴龍高手1》，4月10、11日演出《純真年代》。單場票價499元，同場次同時購買4張票券可享九折優惠。

2009年起，高雄市文化局在高雄舉辦了第一場號稱沒有椅子的音樂會，在高美館草坡的夜空裡，用最輕鬆的方式體驗交響樂。受到疫情影響，草地音樂會去年停辦，長年支持的觀眾們覺得很遺憾。高雄市文化局今年在透過安全防疫的計畫實施下決定復辦，4月初連假3、4日兩個晚上7點在高美館草坡，再現《馴龍高手1》。全版電影透過高畫質巨型螢幕呈現，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演奏。

高雄市文化局與衛生單位協商，啟動完備的防疫模式，到場觀眾務必配合相關防疫措施，包括：減縮入場人數，同時活動全區場域將「禁止飲食」，現場也無販售食品，並採實名制，入場前酒精供民眾消毒及量測體溫，加強戶外流動廁所清潔消毒頻率，音樂會更全程要求觀眾戴口罩。

文化局表示，首場草地音樂會4月3日、4日由《史瑞克》、《功夫熊貓》製作群原班人馬，攜手打造動畫鉅片《馴龍高手1》，電影配樂大師約翰‧包威爾巧妙揉合蘇格蘭與愛爾蘭民族音樂元素。第二場草地音樂會4月10、11日接續登場的是電影《純真年代》，由美國電影教父馬丁‧史柯西斯 執導，金獎演員丹尼爾‧戴路易斯、蜜雪兒‧菲佛、薇諾娜‧瑞德領銜演出，由14度獲奧斯卡提名的埃爾默‧伯恩斯坦配樂，電影重現19世紀的美國上流社會，這場音樂會將由荷蘭籍指揮安斯特‧范提爾帶領高雄市交響樂團演奏。

草地音樂會已開賣，單場票價499元，同場次同時購買4張票券可享九折優惠。購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活售票網。

高雄春天藝術節草地音樂會有高畫質巨型螢幕，結合交響樂團現場演奏。圖／高雄市文化局提供
高雄春天藝術節草地音樂會有高畫質巨型螢幕，結合交響樂團現場演奏。圖／高雄市文化局提供

音樂會 電影 高雄市

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