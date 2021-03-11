陳其邁民調滿意度提升 藍質疑反諷 綠：理所當然

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
媒體民調高雄市長陳其邁（左二）滿意度增加，藍對此質疑，綠則肯定。圖／高雄市政府提供
媒體民調高雄市長陳其邁（左二）滿意度增加，藍對此質疑，綠則肯定。圖／高雄市政府提供

過去部分有關六都市長滿意度的民調高雄市陳其邁數次在後段班，昨天「上報」公布的民調，高雄市民對他和團隊的滿意度都逾6成，且逾7成的市民對於高雄市未來發展深具信心。國民黨高雄市議邱于軒酸這份民調「高度展現了高雄人的善良和包容」，國民黨議員黃紹庭反諷陳其邁有這樣的滿意度和支持度，「無疑締造了台灣政壇的另類奇蹟」。民進黨議員黃文益則認為，高雄市民是理性的，把個案與結構性的問題分開看，也看到陳其邁不是喊口號，是真的讓高雄動起來。

邱于軒和黃紹庭都拿出陳其邁上任以來高雄發生的各種事故質疑陳其邁的民調滿意度。邱于軒表列今年元月以來發生重大事件，包括林園工業區1月發生4起工安意外、高雄市重大刑案數6都最多、1月間三民區有市民賓士車遭連開16槍、2月間鳳山少女遭9人霸凌、鳳山區、永安區毒品糾紛傳命案、百萬網紅當街被砍、3月間高美館前槍擊駁火嫌犯中彈不治、歹徒持假槍搶銀行、美術館工安意外1死4傷、大樹槍擊案兩死、駁二大火、三民區男子上吊輕生等，強調她不否認市府團隊的努力，但對照近幾個月「實際」發生在高雄的意外和治安動盪，民調數字似乎和現實有所落差。

黃紹庭認為港都的治安、公安及勞安等問題層出不窮且有愈趨嚴重之勢，「暖男市長」卻似乎還在沉浸操作「大內宣」，活在自己的「同溫層」世界裡。

黃文益說，高雄最近的治安事件，多為個案，不是結構性的問題，警方也都迅速破案，未造成擴大效應；當然，像大樹槍擊造成2死案，陳其邁和警察局一定要追查槍枝的來源，畢竟像嫌犯那樣一般的市民都能拿到槍，這不是小問題，如果警察查不出來並有效遏止槍枝氾濫，將會成為陳其邁和團隊的致命傷；除此，其他事故不少是個案，市民會理性的分辨。

黃文益表示，陳其邁上任以來，市政方面不是只喊口號，是真的動起來，亞灣區發展、打造智慧城市、產業布局等，一步步落實，不是喊喊口號卻做不到；民眾的眼睛是雪亮的，如果市長口號喊得響，卻未落實，市民期待愈高，失望也會愈大！陳其邁做到才說到，所以市民對他的滿意度提升，理所當然。

陳其邁 高雄市 民調

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