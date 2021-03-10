疫情下暫停的活動紛復辦 高雄市民集團結婚6月見

教育部以疫情的理由停辦今年全國學生表演藝術類競賽活動團體賽遭家長抗議。事實上，最近許多因疫情影響暫停的活動，陸續復辦，今天高雄市就有一場國際性的「亞太國際風力發電展」，高雄市民政局和鼓山區公所13日也將復辦有踩街活動的「濱線祭」，去年因疫情取消的高雄市民集團婚禮預計6月19日復辦，3月底報名截止。

「亞太國際風力發電展」在高雄展覽館舉辦3天，今天開幕，設館展示的不只國內相關業者，還有丹麥、德國、荷蘭、瑞典館，每一位進入展覽館的人都要戴口罩，落實防疫。

「濱線祭」13、14日在哈瑪星、駁二附近的蓬萊路舉辦，規畫熱鬧的踩街，屬於較多人會聚在一起的活動。這個活動本來今年1月就要舉辦，受到疫情影響延到這個月。

民政局表示，參加濱線祭的民眾，除了要戴口罩、手部噴酒精外，踩街時會力求參加者加大距離，不要靠太近，做到防疫要求。

市民集團婚禮去年沒有辦成，民政局今年再努力，已公告受理報名，暫定6月19日舉辦。民政局表示，這次舉辦的地點預計在高雄港蓬萊商港區倉四空地，新人可在大港橋上拍下美好畫面。