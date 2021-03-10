1月寒害農損 高市火鶴現金救助即日申報

中央社 / 高雄10日電

今年1月上旬連續低溫，造成高雄火鶴花遲發性寒害顯現，經區公所通報災情已達門檻，經向中央爭取火鶴花農產業天然災害現金救助及低利貸款，今天起至19日受理農民申報。

高雄市政府農業局代理局長王正一提醒農友，種植火鶴花且受災損失達2成以上農友，今天起到19日止（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿，以及土地所有權狀或土地使用同意書等文件向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會協助加速勘災與現金救助發放，復耕低利貸款可洽農會辦理。

高雄市是台灣火鶴花主要產區之一，種植集中在內門、杉林區一帶，栽種面積約40公頃，居全國產量第2，比例占25%，年產值約新台幣1億元。

農業局今天發布新聞稿指出，年初連續低溫寒流來襲，近日火鶴花顯現花苞片及新葉捲曲不張、花莖變短、老葉黃化等現象。經邀農糧署、改良場等組成勘災小組，經現地確認火鶴花災損已達爭取救助門檻，向農委會爭取火鶴花現金救助及低利貸款。

火鶴花 災損 低溫

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