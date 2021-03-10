恆春半島公墓滿山遍野 掀公有納骨塔興建熱潮

屏東恆春半島6鄉鎮約5萬人口，只有車城鄉有公有納骨塔，因公墓早已飽合，居民面臨祖先骨灰得送往外地、無法就近祭祀的狀況，其他5鄉鎮公所近年先後規畫或發包施工，讓往生鄉親不用再遠走他鄉；其中，獅子和牡丹2原民鄉納骨牆剛啟用，因聯外道路徵收受阻、延宕2年多的恆春納骨塔，公所最近找到替代道路已在日前動工，預定1年完工。

縣府民政處說，屏東恆春半島在獅子鄉有民間經營的鯉龍山生命紀念館，收費較公有納骨塔高，居民還是以公立納骨塔為優先選擇，等5鄉鎮先後完成公有納骨塔後，滿山遍野的墓園景觀，可望逐年獲得改善，也請鄉鎮公所規畫將鄰近大馬路旁的公墓，以撿骨方式遷至公有納骨塔，美化旅遊勝地景觀，因遷葬涉及家屬意願難度高，要循序漸近，非一蹴可及。

恆春半島6鄉鎮中，原住民的獅子和牡丹2鄉人口數各約5000人，去年啟用的鄉立納骨牆，解決往生族人骨灰需送往外地的困擾；在車城鄉已有公共造產經營的思親人文紀念塔外，滿州鄉公所在永港國小對面興建6500個塔位的生命館，預定今年啟用，枋山鄉公所規畫在台1線苿麗灣海岸對面山上建1萬個塔位納骨塔，恆春鎮公所在18公墓的納骨塔有3萬塔位。