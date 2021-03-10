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恆春半島公墓滿山遍野 掀公有納骨塔興建熱潮

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島6鄉鎮約5萬人口，因公墓早已飽合，有鑑於多數居民面臨祖先骨灰得送往外地、無法就近祭祀的狀況，其他5鄉鎮公所近年先後規畫或發包施工，原民牡丹鄉的納骨牆剛啟用。圖／鄉公所提供
屏東恆春半島6鄉鎮約5萬人口，因公墓早已飽合，有鑑於多數居民面臨祖先骨灰得送往外地、無法就近祭祀的狀況，其他5鄉鎮公所近年先後規畫或發包施工，原民牡丹鄉的納骨牆剛啟用。圖／鄉公所提供

屏東恆春半島6鄉鎮約5萬人口，只有車城鄉有公有納骨塔，因公墓早已飽合，居民面臨祖先骨灰得送往外地、無法就近祭祀的狀況，其他5鄉鎮公所近年先後規畫或發包施工，讓往生鄉親不用再遠走他鄉；其中，獅子和牡丹2原民鄉納骨牆剛啟用，因聯外道路徵收受阻、延宕2年多的恆春納骨塔，公所最近找到替代道路已在日前動工，預定1年完工。

縣府民政處說，屏東恆春半島在獅子鄉有民間經營的鯉龍山生命紀念館，收費較公有納骨塔高，居民還是以公立納骨塔為優先選擇，等5鄉鎮先後完成公有納骨塔後，滿山遍野的墓園景觀，可望逐年獲得改善，也請鄉鎮公所規畫將鄰近大馬路旁的公墓，以撿骨方式遷至公有納骨塔，美化旅遊勝地景觀，因遷葬涉及家屬意願難度高，要循序漸近，非一蹴可及。

恆春半島6鄉鎮中，原住民的獅子和牡丹2鄉人口數各約5000人，去年啟用的鄉立納骨牆，解決往生族人骨灰需送往外地的困擾；在車城鄉已有公共造產經營的思親人文紀念塔外，滿州鄉公所在永港國小對面興建6500個塔位的生命館，預定今年啟用，枋山鄉公所規畫在台1線苿麗灣海岸對面山上建1萬個塔位納骨塔，恆春鎮公所在18公墓的納骨塔有3萬塔位。

恆春鎮有23座公墓，因早已禁葬，公所20多年前就規畫在位置適中的18公墓建納骨塔，但歷經4任鎮長都沒有動靜，前鎮長玉棟2年多前爭取到近億經費，規畫第1期建3層樓納骨堂3萬個塔位，未來若有需求，還能建第2期2萬個塔位，但聯外道路需達到法規要求的6公尺，卻因用地徵收遇抗爭受阻，鎮公所最近找到替代道路才得以動工，去年9月補選上任的鎮長陳文弘，有好事多磨的感嘆。

因聯外道路徵收受阻延宕2年多的恆春納骨塔，鎮公所最近找到替代道路已在日前動工。記者潘欣中／翻攝
因聯外道路徵收受阻延宕2年多的恆春納骨塔，鎮公所最近找到替代道路已在日前動工。記者潘欣中／翻攝

恆春 屏東 替代道路

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