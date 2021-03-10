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龍巖冽泉改造完成 陳其邁：這只是再造柴山的第一步
柴山龍巖冽泉改造工程2月完工，市長陳其邁下午前往視察，陳其邁說，龍巖冽泉只是在重建整個柴山過去歷史、生態跟居民生活環境的第一步，未來將持續再造柴山，把柴山和整個內惟地區的環境做得更好。
副市長林欽榮2月曾前往視察柴山龍巖冽泉改造工程，今下午陳其邁再度前往視察，陳其邁說，他私下已有去看過，今天算第3次，如何保持歷史紋理及更友善生態，是市府努力的重點，重建過程，也要有更多市民的參與。
陳其邁說，龍巖冽泉的改造工程，只是在重建整個柴山過去歷史、生態跟居民生活環境的第一步，未來還有很多周遭環境的改造，他要宣布市府將著手再造柴山，讓柴山能保持歷史記憶，周邊有宜居環境，也成為觀光及自然生態學習的地方。
陳其邁說，很多縣市人或許難以想像，這裡很多人會背水到柴山去泡茶，這裡有濃濃的高雄人情味及柴山生態，市府會把柴山及整個內惟地區的環境做得更好。
陳其邁表示，龍巖冽泉是柴山的登山入口，也是老高雄人記憶中的玩水有趣的地方；現在是枯水期，夏天可能就可以在龍巖冽泉裡玩水消暑，希望把周邊環境再弄更好一點，而這只是改造內惟的起點。
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