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媒體民調滿意度近7成 陳其邁允努力讓高雄市政更進步

中央社 / 高雄10日電
高雄市長陳其邁。 聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
高雄市長陳其邁。 聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影

媒體民調有68.3%的市民對高雄市長陳其邁的施政感到滿意，其中年輕族群滿意度達到8成。陳其邁表示，市政要更接地氣、快速服務等，允諾會持續、不斷地努力，讓市政更進步。

上報針對陳其邁上任半年的施政做民調，今天公布民調結果顯示，有68.3%的市民對陳其邁施政感到滿意，其中39歲以下到18歲間的年輕族群對陳其邁滿意度最高，平均達到8成。

陳其邁下午視察龍巖冽泉及排水改善工程時，針對民調高滿意度做上述回應。

他說，民調可以做參考；市政要如何更接地氣、快速服務市民，更重要的是市政要和時間賽跑，不管產業轉型、促進就業、改善交通和降低空污都是市民關切的事，會持續、不斷地努力。

他指出，市府拆除中博高架橋、民族陸橋機車道工程等都攸關城市發展、轉型，過程中難免會有做不好或做不夠之處，如果有民意顯示要改善，市府會虛心接受。

同樣地，面對議會也要不分黨派，不管任何建議、質詢建設等，只要攸關市民的建議都要謙卑溝通，讓市政推動更落實。

談到招商，他說，5G AIoT園區已經中央宣布要列國家級的經濟建設計畫將投資新台幣110億元，要讓高雄加大數位轉型力道、橋頭科學園區的進度如期在進行、輕軌復工及大南環線串聯亞洲新灣區等建設都在快速推進中。

陳其邁允諾會加快腳步，他會更努力持續市政和時間賽跑，必須不斷地進步，希望市民多給指教。

陳其邁 民調 空污

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