311大地震10週年 台南及仙台首長互錄影片致意

明天是日本311大地震屆滿10週年，台南市長黃偉哲和日本仙台市長郡和子特別各錄一段影片相互致意，期盼雙方友誼持續深化。

黃偉哲在影片中指出，仙台市是台南第一個日本友誼城市，2006年雙方締盟，今年除了是日本311大地震10週年，也是兩市締盟15週年紀念。

他表示，台南和仙台不論是官方或民間，雙方互動頻繁，尤其在日本311大地震及台南0206地震時，兩市互相扶持，已建立起患難與共的深厚情誼。

郡和子則在影片中說，台南和仙台因同樣有七夕的傳統習俗而開始交流。她相當感謝台南市民在311大地震時給予關懷與協助，仙台市民至今感恩在心。

郡和子表示，去年5月日本疫情嚴峻之時，黃偉哲跨海寄送防疫物資，兩市長年友誼更顯堅定。

台南市政府紀念台南和仙台兩市情誼，並向仙台市表達感恩與祝福，特別於311大地震10週年前夕舉辦「攜手同心台南與仙台的友情紀錄」特展，讓市民看到仙台如何從震災重建，及介紹仙台與台南15年來的友誼互動。

「攜手同心台南與仙台的友情紀錄」特展，今天起在台南市立鹽埕圖書館2樓開展，展期直到4月4日，現場同時提供各式文宣供民眾自由索取。