快訊

評／「線上立破」的績效目標，是打擊犯罪還是製造犯罪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團砲轟高市空污 環保局：多管齊下朝脫碳努力

中央社 / 高雄10日電
高市空品連續惡化。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高市空品連續惡化。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

環保團體今天在立法院抗議高市空品連續惡化，市府環保局回應，市長陳其邁上任後推動興達電廠降載減煤、提升鍋爐燃氣排污標準、掌握工廠進度等、盼朝脫碳目標努力。

南部反空污聯盟及台灣健康空氣行動聯盟上午在立法院召開記者會，邀請跨黨派高雄市議員及代表出席，關注高雄空品近日連續惡化，呼籲陳其邁應立即對空污和氣候問題赴市議會做專案報告。環團及市議員共同表示不分藍綠，改善空污是南方的高雄共識，也是全台灣2300萬人呼吸生存大事。

對此，陳其邁中午接受媒體聯訪表示，已要求污染大戶降載減排，其中中鋼的燃煤鍋爐停燒，今年3月1號已經停了1座，另外2座預計也可在9月停燒；也希望興達電廠3號及4號燃煤機組能趕快除役，增快燃氣鍋爐興建進度。全市744座鍋爐已提前於去年12月31日改善符合燃燒天然氣排放標準。

陳其邁指出，不管是針對大型固定和移動污染源，自己也親自主持空污防制會議，都希望能朝脫碳方向努力，也會跟環團一起努力。

高市環保局指出，陳其邁上任以來推動多項空污改善及減碳措施，包括要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%下降至50%；要求興達電廠今年起擴大減煤時間，目前共新增30日；另更進一步要求台電年底前提出評估，興達電廠3號及4號燃煤機組轉備用期程及4號燃煤機組的除役期程要再提前半年至1年。

另外，市府也要求高雄前20大工廠提出改善工程，並督促掌握工廠改善進度，要求於期程內完工；環保署審議電力設施加嚴標準通過後，未來採3年兩階段方式，全市電廠及汽電共生廠污染物排放加嚴至現行標準一半，預計將可減少硫氧化物、氮氧化物合計約1萬公噸的排放量，約占高雄市工廠排放量27%。

環保局說明，針對轄區內11家企業，共17部燃煤汽電共生鍋爐，已要求中鋼自3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日再停2部鍋爐燃燒生煤，將可減少燃煤28.8萬公噸，預估每年減少粒狀物7公噸及硫氧化物59公噸。

至於高市可能發生空品不良時，環保局更提前協調要求興達電廠降低發電負載，並要求轄內41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業者提前啟動夜間應變措施，也會加強夜間道路洗掃，減少揚塵，當天早上8時還會要求大型營建工地、堆置場提高灑水頻率等減少揚塵措施；加強港區貨料裝卸防護及巡查船舶排煙情形。

空污 陳其邁 立法院

延伸閱讀

侯友宜願帶頭打新冠疫苗 陳其邁：醫護人員先打

高雄近日空品不佳 陳其邁：盼從減碳走向脫碳

駁二自行車倉庫燒毀 高市拚1年完成新舊融合重建

替高雄人請命 環團籲陳其邁4月專案報告空污防治

相關新聞

恆春半島公墓滿山遍野 掀公有納骨塔興建熱潮

屏東恆春半島6鄉鎮約5萬人口，只有車城鄉有公有納骨塔，因公墓早已飽合，居民面臨祖先骨灰得送往外地、無法就近祭祀的狀況，其...

龍巖冽泉改造完成 陳其邁：這只是再造柴山的第一步

柴山龍巖冽泉改造工程2月完工，市長陳其邁下午前往視察，陳其邁說，龍巖冽泉只是在重建整個柴山過去歷史、生態跟居民生活環境的...

環團砲轟高市空污 環保局：多管齊下朝脫碳努力

環保團體今天在立法院抗議高市空品連續惡化，市府環保局回應，市長陳其邁上任後推動興達電廠降載減煤、提升鍋爐燃氣排污標準、掌...

高雄近日空品不佳 陳其邁：盼從減碳走向脫碳

高雄近日空氣品質不佳，有環團和議員呼籲市長陳其邁應針對空汙問題赴議會專案報告。陳其邁今表示，中鋼今年3月1日已關閉一個鍋...

感恩當年學童捐餐錢賑災 日社長用消費挺台灣鳳梨農

日本311大地震明天10周年，當年任職屏東恆春鎮水泉國小的校長鄭志隆，發起愛心募款活動，學生捐出早餐錢賑災，感動家住福島...

打造金門地方指標 水頭港大型旅客服務中心113年完工

金門縣水頭港大型旅客服務中心新建工程今天舉辦開工祈福儀式，預計113年1月竣工，完工後將成為地方指標，金門縣港務處表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。