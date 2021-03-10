環團砲轟高市空污 環保局：多管齊下朝脫碳努力

環保團體今天在立法院抗議高市空品連續惡化，市府環保局回應，市長陳其邁上任後推動興達電廠降載減煤、提升鍋爐燃氣排污標準、掌握工廠進度等、盼朝脫碳目標努力。

南部反空污聯盟及台灣健康空氣行動聯盟上午在立法院召開記者會，邀請跨黨派高雄市議員及代表出席，關注高雄空品近日連續惡化，呼籲陳其邁應立即對空污和氣候問題赴市議會做專案報告。環團及市議員共同表示不分藍綠，改善空污是南方的高雄共識，也是全台灣2300萬人呼吸生存大事。

對此，陳其邁中午接受媒體聯訪表示，已要求污染大戶降載減排，其中中鋼的燃煤鍋爐停燒，今年3月1號已經停了1座，另外2座預計也可在9月停燒；也希望興達電廠3號及4號燃煤機組能趕快除役，增快燃氣鍋爐興建進度。全市744座鍋爐已提前於去年12月31日改善符合燃燒天然氣排放標準。

陳其邁指出，不管是針對大型固定和移動污染源，自己也親自主持空污防制會議，都希望能朝脫碳方向努力，也會跟環團一起努力。

高市環保局指出，陳其邁上任以來推動多項空污改善及減碳措施，包括要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%下降至50%；要求興達電廠今年起擴大減煤時間，目前共新增30日；另更進一步要求台電年底前提出評估，興達電廠3號及4號燃煤機組轉備用期程及4號燃煤機組的除役期程要再提前半年至1年。

另外，市府也要求高雄前20大工廠提出改善工程，並督促掌握工廠改善進度，要求於期程內完工；環保署審議電力設施加嚴標準通過後，未來採3年兩階段方式，全市電廠及汽電共生廠污染物排放加嚴至現行標準一半，預計將可減少硫氧化物、氮氧化物合計約1萬公噸的排放量，約占高雄市工廠排放量27%。

環保局說明，針對轄區內11家企業，共17部燃煤汽電共生鍋爐，已要求中鋼自3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日再停2部鍋爐燃燒生煤，將可減少燃煤28.8萬公噸，預估每年減少粒狀物7公噸及硫氧化物59公噸。

至於高市可能發生空品不良時，環保局更提前協調要求興達電廠降低發電負載，並要求轄內41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業者提前啟動夜間應變措施，也會加強夜間道路洗掃，減少揚塵，當天早上8時還會要求大型營建工地、堆置場提高灑水頻率等減少揚塵措施；加強港區貨料裝卸防護及巡查船舶排煙情形。