高雄近日空品不佳 陳其邁：盼從減碳走向脫碳

高雄近日空氣品質不佳，有環團和議員呼籲市長陳其邁應針對空汙問題赴議會專案報告。陳其邁今表示，中鋼今年3月1日已關閉一個鍋爐，另2座預計9月可停掉，興達電廠3、4號機加速除役，關閉燃煤機組，讓高雄從減碳走向脫碳。

南部反空汙聯盟及台灣健康空氣行動聯盟今於立院召開記者會，邀請高雄市議員等人出席，表示近日連續高雄空品惡化，呼籲陳其邁應立即對空汙和氣候問題赴市議會做專案報告，對於空汙狀況應立即總體檢。

陳其邁表示，他已跟中鋼董事長要求今年原來3座燃煤鍋爐停掉，今年3月1日已停了一個鍋爐，另外2座約9月就可以停掉。興達電廠3、4號機也希望能加速提早半年或一年除役，這也牽涉國家能源供給，盼燃氣鍋爐興建速度快些，燃煤就可以趕快關廠。

陳其邁並指，汽電共生廠或電廠，排放標準也希望能夠再加嚴一半，這樣可以大幅減少空汙的排放達到27噸左右。另也要求興達電廠從過去降載65%，在他上任後，要求再降至50%以下，降載時間也增加1個月。

陳其邁說，不管大型的固定汙染源或移動汙染源，高雄市都希望能夠往脫碳的方向努力，市府也會致力建構綠色交通，並跟環團共同來努力。