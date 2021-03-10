感恩當年學童捐餐錢賑災 日社長用消費挺台灣鳳梨農

日本311大地震明天10周年，當年任職屏東恆春鎮水泉國小的校長鄭志隆，發起愛心募款活動，學生捐出早餐錢賑災，感動家住福島的日本企業社長大川原，專程跨海來台向學童鞠躬致謝，並與鄭結下深厚情誼，之後幾乎年年來訪，去年因受疫情影響中斷，最近得知大陸片面禁止台灣鳳梨進口，他特別請鄭代訂一批請師生吃，以消費力挺台灣鳳梨農。

鄭志隆說，當年有學童捐出20元早餐錢，但小小愛心故事感動了千里之外的日本人，成就了這段台日民間情誼； 專程來台表達謝意的大川原社長，之後帶了東京小學老師到校擔任志工老師，他從恆春水泉國小調至東港大潭國小後，2015年又帶員工至校參訪並贈送電腦，隔年大潭國小至日本教育交流訪問，2018年茨城縣東海村教育長來校交流，大潭國小並與東京都日野第8小學視訊交流，10年來串起台日間深厚的民間友誼。

他說，大川原原本去年3月安排到校訪問，因新冠肺炎疫情嚴峻而作罷，最初得知台灣鳳梨被大陸禁運，屏東又是台鳳梨最大產區，對與屏東有著深厚情感的他來說，想盡棉薄之力來幫助鳳梨農。特別請也向屏東果農訂購鳳梨，請大潭國小、水泉國小及龍泉分校師生吃，還計畫透過管道採購屏東鳳梨到日本，藉此表達當年台灣對311大地震援助的感激與相挺之意。

現年45歲的大川原，原是微軟日本分公司電腦程式軟體設計師，16年前自行創業，在東京開設電腦服務公司擔任社長，他的家鄉在日本福島縣磐城市，距福島核電廠50公里，地震時家屋部分受損，幸家人無恙，他曾多次以志工身分進入災區協助重建。