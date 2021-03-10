澎湖縣農會總幹事陳一正 9連霸創紀錄

澎湖縣農會第19屆改選工作，今天告一段落，連任8屆的總幹事陳一正獲聘任，邁入第9屆任期，「9連霸」創下全國農會總幹事任期最長記錄。

63歲的陳一正自民國78年由縣府技士轉任農會總幹事迄今32年，已連續擔任8屆農會總幹事，年年經縣府主管機關評定為績優總幹事，今天再獲理事會全數同意擔任總幹事，創下全國農會總幹事任期最久的記錄。

陳一正表示，當初接任農會總幹事，農會總資產僅新台幣4000萬元，信用部存款也只有7億多元。透過企業化經營，讓業務年年成長，信用部存款迄今達47億元，放款也達27億元，存放比率達58%，逾放比率幾乎是零，只有0.07%。

另外，在供銷、經濟等部門也都大幅成長，生鮮超市年營業額高達3億元，更是全國農會中最優，成為全國農會中的模範。

澎湖縣農會改選落幕，10日同時選出新任理事長王明忠、常務監事陳天想，並在縣府農漁局農牧科長高吟秋監交下完成交接，農會總移交日在4月6日舉行。

澎湖縣農會在日據時期為澎湖廳農業會。民國34年台灣光復，改稱澎湖縣農會及合作社聯合社，迄至38年12月合併農會及合作社正名澎湖縣農會，轄下分設馬公、湖西、白沙、西嶼、望安、七美等6鄉鎮農會。澎湖縣原有縣農會及鄉鎮農會7單位，64年6月1日奉令合併為縣農會，原鄉鎮農會改設辦事處以統一事權，集中資金、經費、人力靈活調配運用。