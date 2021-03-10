金門水頭港新通關大樓好事多磨 新小國門帶動發展

工程一波三折的金門縣水頭港大型旅客服務中心新建工程廠商今天舉行開工典禮，擔任主祭的縣長楊鎮浯表示，「好東西值得等待」，盼未來這個「新小國門」可帶動金門整體發展。

小三通旅客數逐年增長，現有水頭旅客服務中心場站容量已不敷使用需求，水頭港大型旅客服務中心新建工程位於水頭新港區南碼頭區，距離現在水頭港區旅客服務中心約500公尺。

新建工程早自2013年展開，歷經招標不順及廠商財務狀況導致解約；2018年縣府終止與前廠商契約；2019年2月重新啟案；2020年7月招標、11月26日決標，由永青營造施作。工程已於今年2月23日正式開工，預定2024年1月完工。

今天開工祈福儀式由楊鎮浯主祭，永青營造董事長曾國展、工程保證金擔保銀行的台中銀行副總經理董益源等人陪祭，一起祈求工程順利。

楊鎮浯表示，金門近年來持續發展的關鍵在於島內外的交通配套，一如金門大橋一波多折，歷經三個廠商才可望在今年底完工；小三通通關大樓同樣命運多舛，在他2013年擔任縣府交通旅遊局長時第一次設計決標，後因種種原因重新再設計招標，可謂「好事多磨」。但他相信找到對的廠商，通關大樓會和金門大橋一樣迎來好的結果。

楊鎮浯說，通關大樓的重要性不言可喻，不只是代表金門門面，更是代表中華民國的國家「小國門」，期待提供旅客通關上更便捷、優質與全面服務，同時帶動商業發展與周邊新生地整體規劃。此外，更希望新的通關大樓能成為金門代表性的建物。

永青營造董事長曾國展表示，第一階段為開工後310天需澆築完成旅服中心結構體一樓板，第二階段為開工後660天需完成旅客服務中心主體結構，並於1050個日曆天完工。

金門縣港務處長何佩舉表示，這項工程總經費28億840萬元，初期工項為結構體的支承基樁打設作業，已規劃辦理基樁樁心測量、鍍鋅鋼筋材料進場、鋼筋籠組立等作業；目前大型機具中的基樁鑽機已自台灣本島運抵水頭港工區，立刻組裝及試機作業，投入基樁鑽掘施工。