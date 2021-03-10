打造金門地方指標 水頭港大型旅客服務中心113年完工

金門縣水頭港大型旅客服務中心新建工程今天舉辦開工祈福儀式，預計113年1月竣工，完工後將成為地方指標，金門縣港務處表示，服務中心完工後，除成為觀光新特色，辦理復航作業與航運對接工作，盼望在疫情獲得控制後，兩岸能以全新門戶提供小三通運能。

水頭港大型旅客服務中心歷經招標招標不順及廠商財務問題，導致解約，歷經三次公開招標後，工程在今年2月23日正式開工。為祈求施工順利，今舉辦祈福儀式，工程經費28億840萬元，工期1050天。

港務處指出，大型旅客服務中心完工後，預計年旅客量可容納350萬人次，是具備國際航廈水準的現代化旅客服務中心，擴大旅運市場商機，帶動民間投資者進駐開發購物、商務、休閒等周邊產業，滿足旅運消費者多面相需求。

另外，將結合金門觀光旅遊資源，創造多元且便捷服務設施，提供旅客優雅舒適之出入環境與親水空間，也將爭取大陸及國際客輪航線設點靠泊，並發展觀光遊憩船基地，配合營運發展港埠商圈，營造港埠永續發展環境。

港務處表示，工程初期進行結構體的支承基樁打設作業，目前廠商已規劃辦理基樁樁心測量、鍍鋅鋼筋材料進場、鋼筋籠組立等，因各項材料、設備皆需從台灣海運至料羅港，再轉陸上運輸1小時來工區，港務處開放廠商申請專船靠泊水頭港卸貨，可大幅節省大型機具陸上運輸時間及運輸困難。

目前大型機具中的基樁鑽機從已從台灣運抵水頭港工區，旋即進行組裝及試機作業，可盡速投入展開基樁鑽掘施工，同時規劃安排鑽機操作工班兩組一併進場施作，後續將視各項作業進度需求適時調整機組與人力數額，加速工程進度執行。

港務處表示，大型旅客服務中心施工範圍廣闊，且界面複雜度高，不但是地區指標工程，更是鄉親所殷切期盼的國門意象展現，為加強施工進度管控，已針對施工階段設定二階段里程碑，第一階段完成旅服中心結構體一樓板，第二階段需完成旅客服務中心主體結構，並於1050天完成全案工程。