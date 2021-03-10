中山大學鳳梨市集挺旺來 3公尺鳳梨裝置藝術超夯打卡點

「台灣鳳梨，讚！」中山大學研究生林尚毅今天在校內發起「鳳。獻/旺。來」活動，安排鳳梨市集，希望大學生能以實際行動來支持農民。校園行政大樓後方有座高3公尺、由560顆鳳梨疊成的大型裝置藝術，也變成超夯的打卡景點。

活動總召林尚毅表示，鳳梨往往因果型較大，也不好削皮，降低了學生族群的購買意願。這次活動邀請了鳳梨果農與美食攤商，現場鳳梨市集有熱壓吐司、麵食、調酒及奶蓋茶飲，都融入了鳳梨元素；以現削鳳梨與創意鳳梨料理，拉近鳳梨與學生的距離。

現場一座高3公尺、由560顆鳳梨做成的大型鳳梨裝置藝術，總重有1噸，由師生一起完成。等裝置上的鳳梨成熟，將會分送教職員生分享。中山大學電影社也將放映一部與鳳梨罐頭有關的愛情電影「重慶森林」。林尚毅歡迎親師生來與鳳梨裝置藝術拍照打卡，傳達對台灣鳳梨農的支持，藉由「鳳」獻自己的力量，讓台灣農業日益「旺來」。

中山大學學務長楊靜利表示，關心社會是知識分子與大學的社會責任，校方一直以來便鼓勵學生關心社會，而校方基於健康立場，也樂見學生多吃水果。這次活動串聯校友在地商家，從校園出發，學生能對這些議題有更切身的感受，也希望學生除了感受，也能投入更多來支持台灣農業。校方會在校園餐廳定期供應新鮮在地鳳梨，並提供校內訂購表單，讓在地鳳梨送中山校園。