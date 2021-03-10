鳳梨外銷分流 潘孟安：一次性採購恐讓供銷體制紊亂

屏東縣的鳳梨是全台最早生產，3月下旬進入產季高峰，屏東縣長潘孟安今到麟洛鄉泰吉果菜生產合作社舉行外銷新加坡記者會。對於近期鳳梨採購熱潮，潘孟安憂心說，僑界很熱心購買鳳梨，透過貿易商進入外銷市場，但恐會造成價格失衡，也讓部分農民恐慌急著採收，他呼籲，屏東扮演鳳梨火車頭角色，維持場地均價一台斤13、14元，若屏東價格崩盤，將連帶影響高雄、台南、嘉義。

潘孟安說，僑界很熱心的購買鳳梨，但可能造成價格失衡，使得部分農民恐慌急著採收，縣府也與產地農民溝通、合作，請大家不要恐慌，屏東若崩盤，高雄、台南沿路會崩盤；外銷要常態性，台灣鳳梨市場九成內銷，一成外銷市場原本銷大陸為主，加強分流，強化競爭力。

潘孟安說，要做外銷的供果園、與外銷的合作場，要符合該國家的檢疫標準，而不是一窩蜂採收，反而會不利國際行情，演變自己打自己，他這幾天接到日本商社反應，不知道從哪裡進，將原來屏東鳳梨訂的均價變成低價，讓整個供銷體制紊亂。

潘孟安說，國際市場分流，要常態性，泰吉果菜生產合作社去年鳳梨也有銷新加坡約200噸，今年將倍數成長。他強調，面對鳳梨這次事件，要反思產業政策，不是一次性消費購買，面對供銷體制，擴大內需外，也要同步啟動國外市場分流，才是正本清源之道。

潘孟安說，他接到日商反應，台灣鳳梨在日本價格1顆550到598日圓，但卻有部分銷售低到一顆450元，但場地標示同樣寫著台灣鳳梨。潘孟安說，大家採購鳳梨是好事，但會打亂市場，長期合作日本貿易商肩負關稅、冷鏈，倉儲等成本，短期採購者只是一次熱血，恐亂了市場供銷機制，他感謝台僑等購買鳳梨進口到僑居地，但很多出口，會造成平台紊亂。