元月延遲性寒日趨明顯 高雄火鶴花災損3成達救助門檻

今年元月上旬連續低溫，造成高雄市火鶴火遲發性寒害，近來花苞片、新葉捲曲不張、花莖變短、老葉黃化，高雄市政府偕農糧署、改良場現勘，估計受損約3成，已達爭取中央現金救助及低利貸款的救助門檻，今天公告即起受理農民申報。

高雄種40公頃火鶴火，產區集中內門，產量排名全國第二，僅次於台南，今年初因連續低溫，近來陸續出現延遲性寒害現象，農業局等單位勘查，確認災損已達爭取救助門檻。

高雄市農業局代理局長王正一表示，火鶴災損失達2成以上農友3月19日前（假日照常受理申請）可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件向土地所在區公所申辦現金救助，，農友復耕若需低利貸款，也可到當地農會洽辦。