快訊

緬甸鎮壓殺無赦？支持翁山蘇姬的校長「被捕慘死」

台、帛旅遊泡泡 陳時中說「只剩這個問題」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元月延遲性寒日趨明顯 高雄火鶴花災損3成達救助門檻

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市火鶴花最近出現延遲性寒害，老葉黃化，新葉捲曲，受損逾三成，已達救助標準。圖／高雄市農業局提供
高雄市火鶴花最近出現延遲性寒害，老葉黃化，新葉捲曲，受損逾三成，已達救助標準。圖／高雄市農業局提供

今年元月上旬連續低溫，造成高雄市火鶴火遲發性寒害，近來花苞片、新葉捲曲不張、花莖變短、老葉黃化，高雄市政府偕農糧署、改良場現勘，估計受損約3成，已達爭取中央現金救助及低利貸款的救助門檻，今天公告即起受理農民申報。

高雄種40公頃火鶴火，產區集中內門，產量排名全國第二，僅次於台南，今年初因連續低溫，近來陸續出現延遲性寒害現象，農業局等單位勘查，確認災損已達爭取救助門檻。

高雄市農業局代理局長王正一表示，火鶴災損失達2成以上農友3月19日前（假日照常受理申請）可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件向土地所在區公所申辦現金救助，，農友復耕若需低利貸款，也可到當地農會洽辦。

高雄市 災損 低溫

延伸閱讀

桃市蘆竹農會選出三巨頭 陳春郎連6任總幹事全市最資深

高雄今空汙嚴重 12空品測站有11紅害、1橘警

替高雄人請命 環團籲陳其邁4月專案報告空污防治

火鶴花寒害災損農委會現金救助 嘉縣花農：有總比無好

相關新聞

環團砲轟高市空污 環保局：多管齊下朝脫碳努力

環保團體今天在立法院抗議高市空品連續惡化，市府環保局回應，市長陳其邁上任後推動興達電廠降載減煤、提升鍋爐燃氣排污標準、掌...

高雄近日空品不佳 陳其邁：盼從減碳走向脫碳

高雄近日空氣品質不佳，有環團和議員呼籲市長陳其邁應針對空汙問題赴議會專案報告。陳其邁今表示，中鋼今年3月1日已關閉一個鍋...

感恩當年學童捐餐錢賑災 日社長用消費挺台灣鳳梨農

日本311大地震明天10周年，當年任職屏東恆春鎮水泉國小的校長鄭志隆，發起愛心募款活動，學生捐出早餐錢賑災，感動家住福島...

打造金門地方指標 水頭港大型旅客服務中心113年完工

金門縣水頭港大型旅客服務中心新建工程今天舉辦開工祈福儀式，預計113年1月竣工，完工後將成為地方指標，金門縣港務處表示，...

中山大學鳳梨市集挺旺來 3公尺鳳梨裝置藝術超夯打卡點

「台灣鳳梨，讚！」中山大學研究生林尚毅今天在校內發起「鳳。獻/旺。來」活動，安排鳳梨市集，希望大學生能以實際行動來支持農...

鳳梨外銷分流 潘孟安：一次性採購恐讓供銷體制紊亂

屏東縣的鳳梨是全台最早生產，3月下旬進入產季高峰，屏東縣長潘孟安今到麟洛鄉泰吉果菜生產合作社舉行外銷新加坡記者會。對於近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。