馬祖規劃建造新台馬輪 預計112年加入海上運輸

為改善現今台馬交通船「台馬之星」既有問題，連江縣府爭取經費打造「新台馬輪」計畫，針對台灣與馬祖交通航行安全、旅客舒適環境及環保，預計112年4月加入馬祖海上運輸任務。

連江縣政府在連江縣議會第7屆第7次臨時會議說明，新台馬輪目標將配合交通部航港局藍色公路政策，為112年跳島旅遊年作準備，將針對旅客舒適與便利的環境，配合地區船運需求，強化船隻貨運裝卸功能，及環保等三大重點規劃設計，預計今年底前完成主要圖說審查。

連江縣長劉增應表示，新台馬輪採購案多次流標，耗費時間超出預期，已要求建立營運管理作業程序及管理制度，新台馬輪預計民國111年開工、112年4月交船開始營運，正式加入馬祖海上運輸服務。

連江縣政府指出，新台馬輪依據台馬之星問題進行規劃設計，核定經費新台幣11億4000萬元，船速達到21.6節（約時數40公里），也將提供乘船旅客數644人，比現有台馬輪載客數500人、台馬之星580人更為提升，載車數量17至19輛，整體規劃設計符合馬祖交通及旅遊發展的需求。

針對台馬之星過去故障問題，連江縣政府與縣議會極為重視規劃設計問題。劉增應指出，為了提供良好的海上交通服務，新台馬輪採用國際性招標，並在日本建造，招標過程謹慎，借鏡台馬之星問題，尚在設計階段，將持續改善對外交通，促進旅遊品質努力。