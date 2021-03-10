高市傳教師開宮廟當乩童被供養 學校將啟動調查

媒體報導高市1名市立高中教師開設宮廟當乩童，10餘年來賺很大，還對出走信徒提出強制執行本票通知等。學校校長今天表示，這名教師上課正常，校方將啟動調查是否違反教師法。

鏡週刊報導指出，這名教師在課餘開設宮廟當乩童，10多年來接受信徒以「宮基金」等貢獻供養，如今被信徒揭發巧立名目要求信徒捐獻或罰款等；信徒離開後，這名教師向法院聲請強制執行本票通知。

學校校長今天接受中央社記者電話採訪指出，學校已掌握相關訊息，經了解這名教師上課情形正常，沒有影響學生受教權。

有關媒體報導教師課後兼職或經營宮廟當乩童等，學校校長表示，這屬於私人財務部分，校方會召開教師成績考核會調查是否違反教師法，同時將對教職員宣導教師法及公務人員等規範。

這名教師在校擔任生活科技課程的專任教師，在校已有22年教學資歷。