高雄市捷運警察隊長交接 新任隊長林宗賢走馬上任

高雄市警察局捷運警察隊前隊長游省正今年1月屆齡退休，新任的隊長林宗賢今走馬上任，由高雄市警察局長黃明昭主持。黃稱讚林宗賢表現優秀，也期許他在輕軌二階段營運後，帶領勤務更加繁重的捷運警察隊繼續打拼。

今天上午高市警局捷警隊長卸、新任隊長交接典禮，由警局長黃明昭主持，新任隊長林宗賢從新興警分局偵查隊長升任，這是黃明昭就任警局長以來，首波人事調動。

黃明昭說，捷運警察隊長游省正今年1月屆臨退休，感謝督察蔡鴻謀臨危受命代理隊長將近2個月。林隊長是66期畢業，從事刑事警察工作很長一段時間，原職務在新興分局擔任偵查隊長，是超繁重分局，期間林隊長表現可圈可點。

黃明昭也期許，輕軌第二階段開始營運，捷運警察隊任務將更加繁重，期許林上任後帶領捷警隊，繼續為高雄治安打拼。