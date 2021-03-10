6萬人搶154個路邊車格 前鎮崗山仔居民停車問題有解

高雄市議員陳致中去年底在議會質詢時，關注前鎮崗山仔地區停車問題，當地路外停車格僅154格，與人口數不成比率，居民被迫違停。市府評估，當地街道狹窄不易劃設路邊車格，權宜之計是先在崗山仔公園闢建臨時性停車空間，約增100個車格，今年9月啟用，後續目標是規畫地下停車場。陳致中表示，希望一步步改善居民困擾的停車問題，也鼓勵市府多爭取前瞻補助闢建停車空間，讓停車供需間不失衡，才是治理交通根本之道。

陳致中去年在議會質詢為前鎮崗山仔居民請命，他說，當地6、7萬人，只有154個路外停車格，搶車位何其艱難，建議市府多爭取前瞻補助，增設複合式停車場，盤點公園、學校等空間，立體、地下化都是可思考方向。陳也提到，六都停車場申請案量比較，高雄申請偏少，新北申請90多億，高雄申請13億多、核定8億多，建議高雄市政府應大力爭取前瞻經費。

去年12月，陳致中開公聽會，邀請市長陳其邁與會傾聽里長、居民意見，了解地方停車難題與需求。之後交通局官員、在地里長等兩度到崗山仔公園對設置地下停車場一事會勘討論，昨天由副市長林欽榮宣布崗山仔公園停車場新建工程規畫。

陳致中說，歷經3個多月努力，成功爭取到崗山仔公園停車空間，繼台鐵機廠遷移都更前將設置停車場，崗山仔公園停車場設置計畫正式啟動，今年9月能增加100個停車格，緩解前鎮崗山仔地區棘手的停車問題，也因應未來捷運黃線將帶進更多人車潮做準備。