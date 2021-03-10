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3/12i植樹節 高雄將發逾2萬株樹苗邀大家種樹護地球
3月12日植樹節將屆，高雄市政府當天將在全市38個區公所同上發送羅漢松、樟樹、象牙樹3種樹苗，總共將發出2萬2800株，邀市民帶回家種植，一起種樹成林，森愛地球。
農業局表示，全球氣候變遷，溫室效應加劇，造成許多生態危機，為促生態環境永續，植樹節當天各區公所將同步發放小樹苗，樹苗之一的羅漢松，是庭園優美造景樹，樟樹可作行道樹及庭園樹，木材質優，可作建材、雕刻用及提煉樟腦油；象牙樹質地密緻堅實，紋理具有光澤，是上等木材。
有意領取苗木的市民，無需任何證件，自備環保袋，直接到各區公所領取即可，每人可領2株。每個區公所限量發送600株，送完為止！因應防疫，民眾領取樹木時將採實名制。
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