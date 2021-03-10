高雄站西路行人、計程車無遮陽 議員：體貼比熱情重要
高雄市中博高架橋引道拆除後，施工單位繼續拆除橋體，市議員林于凱接到民眾反映，拆橋工程區和人行道之間只用黑色沙網防護，行人很擔心安全；火車站周邊的新設人行道、計程車待客區都沒有遮陽設施，一旦炎熱夏天到來，行人和計程車可能被曬慘。林于凱今天要求市府設法與台鐵共同改善。
「安全才是高雄最溫暖的一面！」林于凱表示，中博高架橋引道拆除，連接南北高雄的站西路3月8日通車，但通車才兩天，他的服務處就收到民眾陳情，表示經過九如路人行道時，被頭頂正上方的中博橋嚇了好大一跳，因為工程裸露面竟僅用一層黑色沙網覆蓋，行經該處只有加速經過。
林于凱質疑這樣的「保護」措施有安全問題，相關單位應儘快補強。
他表示，高雄的年日照，日平均時數直上12小時，可是高雄火車站周邊人行道及計程車排班區卻無任何遮陽設施；雖然熱情是高雄一直以來給外縣市朋友的溫暖印象，但「體貼」才是高雄人最溫暖的地方，設計應以人的使用為最大考量，他呼籲相關單位應在酷暑來臨前，建置遮陽設施，不僅是帶給到高雄的旅客更好印象，也讓排班計程車司機較舒適等候 乘客搭乘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言