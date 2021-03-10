高雄站西路行人、計程車無遮陽 議員：體貼比熱情重要

高雄市中博高架橋引道拆除後，施工單位繼續拆除橋體，市議員林于凱接到民眾反映，拆橋工程區和人行道之間只用黑色沙網防護，行人很擔心安全；火車站周邊的新設人行道、計程車待客區都沒有遮陽設施，一旦炎熱夏天到來，行人和計程車可能被曬慘。林于凱今天要求市府設法與台鐵共同改善。

「安全才是高雄最溫暖的一面！」林于凱表示，中博高架橋引道拆除，連接南北高雄的站西路3月8日通車，但通車才兩天，他的服務處就收到民眾陳情，表示經過九如路人行道時，被頭頂正上方的中博橋嚇了好大一跳，因為工程裸露面竟僅用一層黑色沙網覆蓋，行經該處只有加速經過。

林于凱質疑這樣的「保護」措施有安全問題，相關單位應儘快補強。