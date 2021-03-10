原生種楝樹花開燦爛 為高雄增添浪漫春光
春風輕拂，百花爭妍，高雄市近年在公園、綠地及校園種植的原生種楝樹也趕上花季，在枝頭奮力綻放，優美的樹型與花開時的雅緻，為高雄譜出「楝」曲，增添幾許浪漫春光。
高雄市工務局推動市容美化，在道路、公園栽植多年生開花喬、灌木，增加城市視覺美感。春季的高雄除風鈴木外，接著楝樹粉墨登場，楝科楝屬的楝樹每年3至4月開花到初夏，高大喬木在春天冒出新綠的嫩芽，同時開滿紫色花朵，花謝後葉片轉為深綠，也懸掛綠果，秋天時葉色再轉金黃，四季風情不一。
工務局養工處表示，楝樹冬天葉落時，枝上金黃色的果實是鳥類的食物。印度楝樹萃取的印楝素，更是極佳的生物製劑，且楝樹耐旱又抗風，是淨化空氣的樹種。
工務局在衛武營公園、勞工公園、五甲公園、博愛公園、水映公園、中都濕地、洲仔濕地、河堤公園等地廣植楝，目前花開迷人，賞花正是時候，廣邀市民路過時不忘佇足欣賞，滿樹氤氳霧紫的美景。
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