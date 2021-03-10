認同原民文化 屏北高中小清華原民班族語認證通過逾9成
原住民族語言能力測驗3月放榜，屏北高中原民班大放異彩，中級以上的通過率幾達百分百，屏北高中設有小清華原住民實驗教育班，重視學生在原住民族語及原住民文化、自然生態等課程，原民班學生有113人，通過中級以上有110人，其中4人通過中高級，占全體學生97.3％；來自霧台鄉魯凱族的三年級布清雨說，課程有族語、原民文化，更了解與認同原住民身分。
屏北高中指出，希望所有學生在畢業前取得族語中級認證，取得原住民特考、師資公費生的門票，學生增加些競爭優勢。原民班學生113人，通過中級以上（含中高級4人）共110人，占全體學生總數的97.3%。
原民班班主任郭福文說，族語課是屏北高中「小清華原民專班」正式課程，每周一節課，學校依族語方言別開班，師資來自全台各地，每個年級開設8到14個族語方言別不等。學校每學期舉辦一次族語營，規畫3小時的沉浸式教學，2小時的各班成果分享，讓各族別的老師與學生有交流機會。
通過此次族語中高級有309班尤佩蓉（東排灣語）、310班步清雨（霧台魯凱語）及209班許仲薇（霧台魯凱語），加上原本已有中高級的309班翁心蕙（卡那卡那富語）。步清雨說，小清華原民專班提供住宿、伙食、交通等多項補助外，校園環境寧靜，遠離巿區，很適合專心讀書用功的好地方。
步清雨說，課程安排族語及原住民文化課程，更了解與認同原住民的身分與文化，選擇屏北小清華是最棒的決定。
屏北高中原民班顧問的清華大學教授陳舜芬說，原民班自2014年起開設族語課，2017年設為必修學分，因為語言是文化的載體，要了解原民文化，須從講族語開始。要求學生畢業前取得至少中級的認證，並告知學生認證的重要性，升學考試、公費留考、原民特考等，對生涯發展很有幫助。
陳舜芬說，學校也安排生態保育課程、原住民族文化、藝術課程及推行住宿教育，培育出對自身文化具高度認同的學生，未來對原住民族文化的保存及傳遞發揮影響力。
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