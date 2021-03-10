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高雄市計程車駕駛關懷據點 新增免費視障按摩服務
高雄市計程車駕駛關懷據點服務2019年起開辦，每月第三周提供法律諮詢扶助、金融理債諮詢、健康篩檢等三項免費諮詢服務，近日再新增免費視障按摩服務，讓計程車運將按摩舒壓。
高雄市交通局自2019年10月起委託高市空中大學開辦計程車駕駛關懷據點服務，幫忙解決運將經常遇到的金融諮詢、法律糾紛、交通事故訴訟等問題。
近期再與空中大學、勞工局合作，透過勞工局媒合提供視障按摩服務，紓解運將身心疲勞，提升工作效能，同時也支持視障按摩師就業。有運將來詢問法律問題，順便使用免費視障按摩服務，直呼紓壓。
交通局表示，計程車駕駛關懷據點服務設於高雄市立空中大學，至今年10月底前，視障按摩服務於每月第三周一、三提供服務。
另外，法律、金融理財及健康諮詢服務，分別於每月第三周一、三、五提供，現場還有提供餐盒，計程車運將可依需求預約前往。詳可洽交通局官網或於周一至周五上午9點到下午5點致電高雄市立空中大學(07)806-6748。
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