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台東復育「硨磲貝」有成！ 縣府：存活率達9成

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
日前富山漁業資源保護區志工進行調查發現，放流51顆硨磲貝有47顆存活，且大小也有到30幾公分，讓志工們及縣府相當振奮。圖／台東縣政府農業處提供
日前富山漁業資源保護區志工進行調查發現，放流51顆硨磲貝有47顆存活，且大小也有到30幾公分，讓志工們及縣府相當振奮。圖／台東縣政府農業處提供

台東縣政府和海洋委員會合作，去年在富山漁業資源保護區放流51顆硨磲貝，經過1年的復育，目前存活47顆，存活率高達9成。縣府農業處長許家豪說，今年將持續放流更多硨磲貝。

許家豪說，台灣目前有在復育硨磲貝的就是澎湖水試所，去年有委託他們來協助台東，做一些岸邊硨磲貝的放流，

今年會再和海洋委員會合作，放流更多硨磲貝，逐漸恢復族群數量後，提升漁業資源觀光價值。

「硨磲貝」被列為國際華盛頓公約保育物種，國內尚未列入保育，因此人為採捕造成數量減少，台灣目前除澎湖縣已進行復育，台東縣也開始進行復育，復育地區包括綠島及富山漁業資源保護區等兩處。

去年在富山漁業資源保護區放流51顆硨磲貝，經過1年的復育，日前富山漁業資源保護區志工進行調查發現，目前有47顆存活，存活率高達9成，且大小也有到30幾公分，讓志工們及縣府相當振奮。

富山漁業資源保護區志工陳世岳說，他們每天都在硨磲貝生長的礁石區巡邏，並且記錄生長狀況，硨磲貝已適應當地的礁石環境，存活47顆，再加上原生11顆硨磲貝，今年夏天有機會順利看到硨磲貝產卵。

台東縣政府和海洋委員會合作，去年在富山漁業資源保護區放流51顆硨磲貝，經過1年的復育，目前存活率高達9成。圖／台東縣政府農業處提供
台東縣政府和海洋委員會合作，去年在富山漁業資源保護區放流51顆硨磲貝，經過1年的復育，目前存活率高達9成。圖／台東縣政府農業處提供

保護區 台東 澎湖

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