青創貸款找代辦卡有效？高市府：自辦有專人服務不收錢

高雄市青年局接獲民眾投訴，指坊間有代辦業者看上多數首次創業的青創負責人較無經驗，自稱可協助保證核貸、取得補助，並收取補助額度「三成」的高額代辦費用。青年局今天澄清跟代辦業者沒有關係，並譴責代辦業者扒創業者的皮，謀取不正利潤。有貸款需求者可直接聯絡專線，會有專人回覆相關疑問，且「不收任何費用」。

「青創貸款、補助找代辦公司卡有效？」高雄市青年局資源整合科表示，最近出現頗多這類「黃牛」話術訊息，提醒民眾不要相信不肖代辦業者，呼籲有需求的民眾應撥打青年局服務專線07-7995678分機2367，或私訊高雄市青年局官方臉書、IG，即能有專人回覆相關 疑問，且「不收任何費用」。相關行政流程會「快速審查」，並透過不定期現場訪視、徵信機制等方式，檢視有關資料內容是否屬實，如果是透過代辦業者提出失真資訊，錯失補助或貸款機會，申貸青年反而得不償失。

青年局指出，市府特別規畫運用青創基金，提供20歲至45歲的創業青年最高300萬元、5年免利息的青創優惠貸款，最高20萬元的營業場所租金及裝修費補助。另外針對沒有公司或商業登記的小規模商業，也有最高50萬元的貸款額度，就是希望讓致力於事業經營的青年都能夠獲得實質幫助。資金籌措不易，民眾無須額外花錢請民間代辦業者辦理。

青年局長張以理表示，許多民眾對於填寫相關申請文件望之卻步，特別是計畫書的撰寫，經常令創業者感到苦惱，但這反是真正檢視自我的好機會，為往後事業站穩腳步。反倒坊間代辦業者提出的資料常有「樣板」、「過度美化」甚至失真的問題，往往禁不起實地查核檢驗，恐令創業者錯失補助良機，得不償失。透過思考營運計畫書的內容，不但可以掌握企業營運現況與方向。如對有關資源對接與資金需求仍有疑義，可聯絡青年局專線，或至青年局網站https://youth.kcg.gov.tw/查詢相關資訊。