影／挺鳳梨 屏東縣民進黨部買鳳梨送到50多個關懷據點

全民挺鳳梨！民進黨屏東縣黨挺台灣鳳梨，認購1千多斤鳳贈送給屏東市50多個關懷據點，給長輩們加菜，民進黨屏東縣黨部主委許展維說，大陸單方面禁止宣布台灣出口鳳梨銷陸，縣黨部以實際行動支持屏東在地鳳梨農，也呼籲全民一起相挺台灣鳳梨。

許展維說，府院提出「開拓外銷市場、加強國內行銷、啟動多元加工」三大措施因應，呼籲全台民眾、企業踴躍認購。縣黨部會另外再視關懷據點需求，分批採購鳳梨方式，來幫助農民，在維持產銷平衡情況下，讓農民收入利益最大化。

民進黨屏東縣黨部指出，屏東鳳梨三月中開始盛產，建議民眾透過屏東縣府媒合平台採用分批預購方式支持鳳梨農，也讓農民分散產銷風險，期盼保障農民收入同時，也讓世界各國了解台灣優質農業的軟實力。