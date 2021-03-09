瑠公管理處攜手金門縣府抗旱 助高粱田有水灌溉

農委會農田水利署瑠公管理處處長朱建偉今天拜會金門縣政府時表示，瑠公處大力改善在地農業灌溉用水，並與縣府合推灌溉示範區，助金門高粱田今年5、6月有水灌溉，減少損失。

朱建偉在金門縣農會理事長蔡水游等人陪同下，到金門縣政府拜會金門縣長楊鎮浯，並說明「金門地區農業灌溉水源規劃建置計畫」。

金門縣政府建設處指出，瑠公管理處前身為瑠公農田水利會，自2008年起陸續補助金門地區旱作灌溉設施，改善金門農業供水狀況；2019年在瑠公水利會時期於金沙鎮官嶼劃段成立一灌溉示範區，將再生水透過滯滲過濾池加以利用，有效緩解去年度9到10月官嶼地區高粱旱害。

瑠公處表示，除了這個灌溉示範區設置外，金門許多農友的節水灌溉設施、抽水馬達、農用儲水塔都是由瑠公農田水利會補助，2020年金門地區因缺水導致農作旱害，當時瑠公水利會也加碼補助五鄉鎮農友旱作灌溉設計共新台幣500萬元。

朱建偉說，為了讓金門地區水資源有效利用，規劃短中長程計畫，這次來訪金門，已先與金酒公司洽談，討論後續放流水使用可能性，為了讓放流水達到可灌溉標準，相關水質檢測，也將與縣農會及金門大學合作。

此外，朱建偉指出，對於先前在金沙鎮設置的灌溉示範區，今年度希望能與縣府合作，將周邊農塘有效串聯，透過基礎設施讓水資源能讓更多農友可以使用，尤其要讓高粱農民在5、6月有水灌溉。

楊鎮浯表示，金門在去年面臨50年來最嚴重旱災，金沙灌溉示範區是金門受影響最小區域，若能借重瑠公處的專業，讓水資源能夠透過管理及循環利用，提供處理過放流水有效供給予有需求者，將是金門農業一大創舉，也希望中央地方一起合作，嘉惠地區農民。

金門縣建設處指出，高粱是金門主要作物之一，耕地面積1800公頃，集中在金沙鎮及金寧鄉，過去平均年收成220萬公斤，去年因久旱不雨，減到190萬公斤，今年雨量到目前為此，比去年同期少。