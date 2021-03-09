未具文資身分無損歷史保存 湯德章故居13日開放

文史團體成功搶救台南市二二八事件受難者湯德章故居，湯德章紀念協會已決定3月13日「台南市正義與勇氣紀念日」湯德章殉難當天開放參觀。

位於台南市中西區友愛街的湯德章故居，去年4月傳出確定再度易主將遭拆除，因這棟建築屬私人民宅，無法定文化資產身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會緊急向台南市文化資產管理處提報文資審議，文資處依「文化資產保存法」第20條規定，公告湯德章故居為暫定古蹟。

台南市文化資產保護協會、湯德章後代家屬、莉莉水果文化館共同組成「紀念館民間推動小組」推動，去年5月11日發起購屋保存湯德章故居，各界8231人捐款新台幣2071萬3759元，順利購得湯德章故居，由湯德章紀念協會專責管理。

台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會2月22日召開110年度第1次會議，認定湯德章故居已大幅度增改建，決議不指定為古蹟，也無法登錄為歷史建築或紀念建築。

湯德章紀念協會則發表公開信宣布，湯德章故居將於13日以紀念館形式正式對外開放，同時也對審議會未將湯德章故居列級古蹟或歷史建築表示尊重。

湯德章紀念協會表示，協會的成立，原本就是為了保存、經營湯德章故居，發揚湯德章的人權民主價值，不因文資法列級與否有所改變與動搖，對協會推動湯德章故居保存與歷史記憶，不至於有太大影響。

因湯德章故居所有權屬湯德章紀念協會所有，未來協會可完全主導故居空間規劃及使用，整建費用也不需依古蹟標準設計，只要忠實呈現場所精神即可，一樣都可以保存故居。

協會認為湯德章故居的重要性，從來不是建物的外觀，而是歷史及代表的精神，透過故居有效地見證及表彰，列與不列古蹟、歷史建築，實際上無損湯德章故居存在的重要性，何況搶救故居保存匯集社會大眾的關心，以公民力量肯定湯德章的精神，等同於打開一扇歷史大門，光照了進來就不會孤單。

湯德章紀念協會預定13日上午10時先在中西區湯德章紀念公園追思湯德章，下午1時30分再推開湯德章故居大門，讓更多人認識有這樣的一個先烈用生命捍衛民主與城市，一起書寫接下來的台灣歷史。

出生於1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾赴日本求學就讀法律，並通過日本高等文官司法人員考試，返回台南後成為執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面安靖地方秩序卻遭捕，同年3月13日被押赴民生綠園公開槍決，直到前國防部長白崇禧來台後，湯德章被高等法院宣判無罪，但為時已晚。

湯德章名列台南歷史名人，副總統賴清德擔任台南市長時，2015年3月親自主持掛牌儀式，掛上「湯德章故居」的牌子。