爺奶Color Walk台北場開放報名 30名「一日孫子」作伴

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「2021爺奶Color Walk-活力向前走」台北場將於5月22日舉行，除5公里的勇腳里程，還有公益園遊會，現場還安排表演活動及機車等多項大獎摸彩。記者葉冠妤／攝影
「2021爺奶Color Walk-活力向前走」台北場將於5月22日舉行，除5公里的勇腳里程，還有公益園遊會，現場還安排表演活動及機車等多項大獎摸彩。記者葉冠妤／攝影

弘道基金會自8年前推行爺奶Color Walk健走活動，鼓勵長輩培養運動習慣，並邀請失能長輩走出家門，「2021爺奶Color Walk-活力向前走」台北場將於5月22日舉行，除5公里的勇腳里程，還有公益園遊會，現場還安排表演活動及機車等多項大獎摸彩。即日起至3月19日開放報名，報名費用每人300元，80歲以上長輩及中低收入戶則免費。

健走大使任爸今出席出席記者會，當場大秀深蹲、體前彎，展現好體能，今年已經70歲的任爸說，對任何事情永遠保持著好奇與學習，持續運動與親近大自然，是讓保持活力的不二法則，鼓勵家中老小一起報名與享受健走的美好時光。

80歲的陳純奶奶與她的家庭看護yuni則分享到公園參加社區外展活動的心得，陳純奶奶說，透過固定運動，除了讓走路步伐變得穩定，也結交到一些朋友。奶奶跟yuni今年更許下了心願，希望走出公園，預計帶著8組輪椅長輩及看護，一起挑戰健走5公里。

弘道老人福利基金會表示，爺奶Color Walk在場地選擇、活動安排、交通接送等，都依照長輩的需求設計，減少長輩在參與活動的困難，提升參與的意願及興趣，今年特別新增「一日孫子」的陪伴服務，在指定的捷運站設立一日孫子接送點，讓無家屬陪同、且為高齡80歲（含）以上長輩，將由一日孫子的陪伴下，從接送、5K陪走、公益園遊會參與等，都能在無虞的活動環境中，安心地參與活動。

「2021爺奶Color Walk-活力向前走」台北場自即日起至19日開放報名，報名費用每人300元，80歲以上長輩及中低收入戶免費，名額2300位額滿為止，報名專線02-2322-1735 或可上弘道老人福利基金會官方網站查詢。為嘉惠南部的爺奶們，2021爺奶Color Walk也將於11月分別舉辦屏東、高雄場。

健走 低收入戶 看護

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