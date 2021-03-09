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違規仔小心了！屏東市開「電眼」首日就拍86件違停

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東市「自動辨識違規停車科技執法」設備，昨天正式啟用，共拍到86件違停，扣除重複舉發及車牌無法辨識，共開出70張罰單。記者陳弘逸／攝影
屏東市「自動辨識違規停車科技執法」設備，昨天正式啟用，共拍到86件違停，扣除重複舉發及車牌無法辨識，共開出70張罰單。記者陳弘逸／攝影

屏東縣警察局為防止違規停車釀成車禍事故，便在屏東市違規熱點裝設「自動辨識違規停車科技執法」設備，經測試後，於昨天正式啟用，共拍到86件違停，扣除重複舉發及車牌無法辨識，共開出70張罰單，今天截至下午3時為止，又拍到30件違停罰單。

「自動辨識違規停車科技執法」設備，今年初裝設於屏東市6處違停熱點，經1至2月測試就拍下2000多件違停案。盡管歷經2個多月的宣導，還在取締設備下方設有LED跑馬燈，以及「科技執法違規取締」告示牌來提醒用路人，但昨天啟用首日，仍拍到86件違停。

屏東縣政府警察局交通隊統計，86件違停，扣除重複舉發及車牌無法辨識，共開出70張罰單，分別是屏東火車站46件奪冠，其次則為廣東路97巷口19件，以及民生路復興北路5件，今天截至下午3時為止，又拍到30件違停罰單。

屏東市居民表示，有不少汽機車為了接送，停在火車站前等候，自從設置違停取締系統後，以往站前一堆汽機車的畫面，今天一掃而空。也有人認為，道路沒有違停車輛感覺大快人心。

然而，檢舉違停一事，已成為檢舉達人與被檢舉人之間爭論不休的問題，被檢舉人認為，有時只是暫時臨停就要被檢舉受罰，是過於偏激的行為；檢舉人則認為，不違規就不用怕被檢舉，更將內些人稱為「違規仔」。

屏東市「自動辨識違規停車科技執法」設備，昨天正式啟用，共拍到86件違停，扣除重複舉發及車牌無法辨識，共開出70張罰單。記者陳弘逸／攝影
屏東市「自動辨識違規停車科技執法」設備，昨天正式啟用，共拍到86件違停，扣除重複舉發及車牌無法辨識，共開出70張罰單。記者陳弘逸／攝影

違停 屏東縣政府 罰單

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